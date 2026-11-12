Giá vàng thế giới tiếp đà giảm, mất mốc 4.000 USD/oz

Trước đó, giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (11/11), nối dài đà giảm của phiên trước đó, khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo cùng những phát biểu mang quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến USD tăng giá và làm gia tăng khả năng Fed sẽ nâng lãi suất mạnh hơn trong tháng tới.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 3.986,79 USD/oz, tiếp nối mức giảm gần 3% trong phiên thứ Ba (10/11), sau khi có thời điểm phục hồi lên 4.066,77 USD/oz vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,7%, xuống 4.000,50 USD/oz.

Áp lực lên thị trường vàng gia tăng sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters. Lạm phát cơ bản cũng tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định số liệu CPI cao hơn dự kiến khiến thị trường cho rằng Fed có cơ sở để quyết tâm nâng lãi suất mạnh hơn tại cuộc họp tháng 12.

Trước khi dữ liệu được công bố, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết nếu lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,3%, ông sẽ cân nhắc phương án nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME được Reuters dẫn lại, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 ở mức 87%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản lên 12,9%, từ mức 0% trước khi báo cáo CPI được công bố. Diễn biến này đẩy chỉ số đô la Mỹ (DXY) lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Đồng thời, môi trường lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

Mặc dù vậy, Haberkorn cho rằng hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ Trung Quốc và các ngân hàng trung ương khác vẫn là yếu tố hỗ trợ thị trường, giúp giá vàng duy trì nền tảng nhất định trước những thông tin bất lợi về chính sách tiền tệ và lãi suất.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/oz đang làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm áp lực bán. Sau hai tuần duy trì quanh vùng hỗ trợ này, diễn biến giảm giá mới nhất có thể khiến đà phục hồi gần đây của thị trường suy yếu.

Trong báo cáo công bố ngày 10/11, Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, dự báo giá vàng có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ gần 3.900 USD/oz khi lãi suất cao và USD mạnh tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu đầu tư.

TD Securities nhận định lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao và sự mạnh lên của USD đang tạo ra những trở ngại đáng kể đối với kim loại quý này.

Dù nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là một trụ cột hỗ trợ quan trọng, ngân hàng cho rằng yếu tố này có thể chưa đủ để bù đắp sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.

Theo TD Securities, các ngân hàng trung ương và khu vực chính thức đã mua tổng cộng 675 tấn vàng từ đầu năm đến nay, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, nhu cầu suy yếu đối với vàng vật chất, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), hợp đồng tương lai và sức tiêu thụ vàng trang sức chậm có thể khiến giá tiếp tục dao động gần vùng thấp của biên độ giao dịch 3.900-4.200 USD/oz.

Cùng quan điểm thận trọng, Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, cho rằng việc giá vàng không thể duy trì đà phục hồi gần đây cho thấy những tín hiệu suy yếu về mặt kỹ thuật ngày càng rõ rệt.

Theo ông, vùng 3.942-4.000 USD/oz đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng duy trì dưới vùng này, động lực tăng trong ngắn hạn có thể bị vô hiệu hóa, mở đường cho những nhịp điều chỉnh tiếp theo.

Mục tiêu giảm đáng chú ý đầu tiên là vùng đáy gần đây quanh 3.870 USD/oz. Nếu tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng này, các mức hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo lần lượt nằm tại 3.738 USD/oz và 3.476 USD/oz.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu cũng đang tạo thêm sức ép lên giá vàng khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran có thêm tiến triển.

Razaqzada nhận định tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện và bất ổn địa chính trị giảm bớt đã làm suy yếu nhu cầu nắm giữ các tài sản phòng thủ, khiến thị trường vàng ngày càng nhạy cảm hơn với những thay đổi trong triển vọng chính sách tiền tệ.

Ở chiều ngược lại, để khôi phục động lực tăng, giá vàng cần vượt qua vùng kháng cự 4.106-4.140 USD/oz. Nếu duy trì được trên vùng này, kim loại quý có thể hướng tới ngưỡng 4.300 USD/oz.