Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXStreet, FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 3.739 USD/ounce, chịu áp lực chiết khấu hơn 3% và dao động sát mức đáy 14 tháng kể từ tháng 9-2025.

Động lực xả hàng bùng phát sau khi Biên bản cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) được công bố, xác nhận phần lớn các quan chức FED ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Lập trường thắt chặt tiền tệ được củng cố khi Thống đốc FED Christopher Waller tái khẳng định quan điểm xem xét nâng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12, trong khi các quan chức John Williams và Alberto Musalem cũng đồng loạt phát tín hiệu cần tăng thêm lãi suất.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch ghi nhận thị trường định giá gần 90-94,7% khả năng FED nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong phiên họp tháng 12 và khoảng 10% khả năng nâng tới 50 điểm cơ bản.

Tâm lý thận trọng trước nguy cơ bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng đà leo dốc của chỉ số USD Index lên mức đỉnh của năm, tiếp tục đẩy chi phí cơ hội nắm giữ tài sản phi lợi suất lên cao.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật của chuyên gia Bruce Powers từ FXEmpire, việc đứt gãy dứt khoát mức đáy ngắn hạn 3.886 USD (thiết lập hồi tháng 10-2025) cùng sự đổ vỡ của dải hỗ trợ ban đầu 3.736-3.757 USD đã xác nhận quán tính rơi trong kênh giá giảm.

Đà trượt dốc đang mở đường cho giá vàng kiểm thử các dải thoái lui Fibonacci 61,8% tại 3.705 USD và 78,6% tại 3.650 USD/ounce, trước khi hướng về vùng hỗ trợ hội tụ mạnh 3.475-3.500 USD/ounce (vùng đỉnh tháng 4-2025).

Ở chiều ngược lại, báo cáo từ FXStreet chỉ ra rằng dải cản gần ngự trị tại đường dưới Bollinger Bands quanh 3.770 USD và đường giữa tại mốc 3.975 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý liên thông cũng hứng chịu đợt bán tháo diện rộng. Giá bạc giao ngay lao dốc hơn 4,4% về mốc 45,11 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) leo dốc áp sát ngưỡng 83 USD, đứt gãy mốc tâm lý 50 USD và đối mặt với dải hỗ trợ kế tiếp tại 44-44,5 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay sụt giảm tới 6,16% xuống mốc 1.350,03 USD/ounce, chịu tác động từ đà sụt giảm 2,2% của thị trường palladium và đang nỗ lực kiểm thử vùng hỗ trợ 1.280-1.300 USD/ounce nếu để mất dải 1.360-1.380 USD.

Chuyên gia phân tích độc lập Tai Wong cảnh báo, nếu không sớm xuất hiện nhịp đảo chiều kỹ thuật, đà tổn thương hiện tại có thể đẩy giá vàng bước vào đợt kiểm định sâu hơn tại dải 3.350-3.450 USD/ounce trong các tuần tới.

Diễn biến của đồng USD cùng phản ứng từ thị trường lao động Mỹ sẽ là những biến số định đoạt liệu mốc Fibonacci 3.705 USD có đủ sức ngăn đà xả hàng hay kim loại quý sẽ trượt thẳng về vùng đáy dài hạn 3.500 USD/ounce.