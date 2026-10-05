Sáng nay (5/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lúc 9h07, đang neo ở mức 4,160.15 USD/ounce, tăng 26,47 USD/ounce tương đương 0,64% so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng hơn 131,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng, trong nước trái chiều.

Trong các phiên giữa tuần, giá vàng có thời điểm được hỗ trợ bởi dấu hiệu thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt và niềm tin tiêu dùng suy yếu. Tuy nhiên, áp lực từ lợi suất trái phiếu và đồng USD khiến đà phục hồi không bền vững. Giá vàng sau đó giảm xuống mức thấp nhất tuần 4.110 USD/ounce.

Tuần này thị trường chú ý tới chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 9, biên bản họp Fed tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát tâm lý người tiêu dùng Michigan tháng 10.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall ngày càng thận trọng khi dự báo về thị trường vàng, trong khi các nhà đầu tư cũng dần từ bỏ tâm lý lạc quan quá mức mà họ đã duy trì kể từ cuối tháng 7.

Cụ thể, trong số 13 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 23%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; trong khi 6 người khác, chiếm 46%, dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Bốn nhà phân tích còn lại, chiếm 31% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng, hoặc dự đoán giá sẽ dao động đi ngang trong tuần này.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 182 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ lần đầu tiên mất đi tâm lý lạc quan đa số kể từ tháng 7.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu mở cửa phiên sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với mở cửa phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với mở cửa phiên cuối tuần trước.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với mở cửa phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với mở cửa phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên cuối tuần trước.