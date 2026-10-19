Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên đầu tuần

Tuần trước, giá vàng phục hồi vào những phiên giao dịch cuối tuần sau khi chịu áp lực giảm mạnh từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Đà giảm của lợi suất trái phiếu cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 10 hạ nhiệt đã giúp kim loại quý lấy lại phần lớn mức giảm trước đó.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 12 chuyên gia có 4 chuyên gia (33%) dự báo giá vàng tăng, 2 chuyên gia (17%) dự báo giảm, 6 chuyên gia còn lại (50%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 139 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 60 người (43%) kỳ vọng giá tăng, 63 người khác (45%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 16 nhà đầu tư còn lại (12%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tích luỹ trong tuần này.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation nhận định, vàng dường như đã vượt qua một tuần giao dịch đầy biến động mà không chịu tổn thất quá lớn. Theo ông, đợt bán tháo giữa tuần bắt nguồn từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, khiến đồng USD tăng mạnh, giá trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và lợi suất đi lên trước khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 10.

Diễn biến sau đó đảo chiều khi một số quan chức cấp cao của Fed cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ không cần vội vàng thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai liên tiếp tại cuộc họp cuối tháng. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm mạnh, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi và một lần nữa tiến sát vùng kháng cự 4.200 USD/oz.

Theo Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, giá vàng hiện chủ yếu dao động quanh ngưỡng 4.200 USD/oz. Ông giữ quan điểm trung lập trong tuần này, khi lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt và sự chú ý của nhà đầu tư có thể chuyển sang kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ở chiều tích cực, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần này. Theo ông, trong bảy tuần liên tiếp, thị trường đều ghi nhận mô hình tương tự, với áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần trước khi giá phục hồi từ thứ Tư.

Mặc dù lực bán mạnh hơn trong ba tuần gần đây, vàng vẫn duy trì gần vùng 4.200 USD/oz. Ông Kuptsikevich cho rằng sự suy yếu của đồng USD trong hai phiên cuối tuần đang tạo thêm cơ sở cho triển vọng tăng giá.

Tuy nhiên, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại StoneX Bullion nhận định, việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm đã giúp vàng giải tỏa phần nào áp lực trước mắt. Dù vậy, đà phục hồi trong phiên thứ Năm chưa đủ để khẳng định giá đã tạo đáy.

Theo ông, vàng đang cố gắng duy trì vùng hỗ trợ quanh 4.100 USD/oz nhưng vẫn chưa vượt qua được vùng kháng cự phía trên. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn còn nghiêng nhẹ về xu hướng giảm, dù ông tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với vàng và đặc biệt là bạc trong dài hạn.

Ở một góc nhìn khác, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng vẫn nhận được lực hỗ trợ khi điều chỉnh giảm và khả năng bứt phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo ông, việc xung đột kết thúc có thể trở thành chất xúc tác quan trọng nếu kéo theo sự suy yếu của đồng USD, giá dầu giảm và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất hạ nhiệt.

Tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt, với những thông tin đáng chú ý gồm số liệu thị trường nhà ở, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, cùng các báo cáo về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) và niềm tin tiêu dùng được công bố vào thứ Sáu.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu vào sáng thứ Ba với số liệu nhà khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng, tiếp đó là doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất giao dịch, tất cả đều phản ánh tình hình trong tháng 9.

Đến thứ Năm, giới giao dịch sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần để có thêm thông tin cập nhật về tình hình thị trường lao động Mỹ.

Sáng thứ Sáu sẽ là thời điểm công bố những dữ liệu quan trọng nhất trong tuần, gồm các chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 của S&P Global đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và chỉ số PMI tổng hợp. Tiếp đó là chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 chính thức của Đại học Michigan.