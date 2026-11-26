Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đã thu hẹp đà giảm trước đó nhưng vẫn dao động gần mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Theo cập nhật trên Kitco, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh 3.561 USD/ounce, thấp hơn giá chốt phiên liền trước khoảng 27 USD.

Kim loại quý chịu sức ép

Trước đó trong phiên, kim loại quý khiến nhà đầu tư "đứng ngồi không yên" khi lao dốc hơn 100 USD xuống thẳng 3.430 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025. Kể từ khi lập đỉnh lịch sử hồi đầu năm nay, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 37%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm 0,5%, xuống còn 3.546 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống còn 40,68 USD/ounce, thậm chí có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025. Giá bạch kim giảm 0,7% xuống còn 1.266,58 USD/ounce, sau khi có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Ngược lại, giá palladium tăng nhẹ 0,8% lên 860,22 USD/ounce.

Theo số liệu Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 25/11, lạm phát tại nước này tiếp tục tăng trong tháng 10. Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% so với tháng trước, sau khi ghi nhận mức tăng 0,5% trong tháng 9, không thay đổi so với số liệu công bố trước đó.

"Trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới vẫn hiện hữu, qua đó gây thêm sức ép lên giá vàng", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Ông nói thêm đây vẫn là một trong những yếu tố chính gây bất lợi cho thị trường vàng và số liệu PCE công bố hôm nay không giúp xoa dịu những lo ngại đó.

Mặt bằng lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lãi, so với các tài sản có khả năng mang lại thu nhập từ lãi suất.

Trên thị trường dầu thô, tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp diễn, trong khi đàm phán ngoại giao bị đình trệ. Diễn biến này khiến rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn còn hiện hữu.

Những sự cố gần đây liên quan đến tàu chở dầu và các phương tiện thương mại khác cho thấy những mối đe dọa an ninh đối với hoạt động vận tải biển trong khu vực vẫn hiện hữu. Trong khi đó, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran tiếp tục là trở ngại đối với việc nối lại đàm phán.

Tình hình bất ổn kéo dài khiến các đơn vị vận tải biển và nhà giao dịch năng lượng thận trọng hơn, đặc biệt trước kỳ nghỉ lễ khi thanh khoản thị trường được dự báo suy giảm.

Hiện tại, mặt hàng dầu Brent chuẩn toàn cầu ổn định quanh 95 USD/thùng, riêng dầu WTI tại Mỹ nhích thêm 0,36% lên sát 84 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ hồi phục, châu Á đồng loạt tăng điểm

Với chứng khoán, thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhẹ, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn lo ngại về quy mô chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và các biện pháp áp thuế mới của Mỹ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,73%, trong khi chỉ số Kosdaq, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, tăng 2,32%.

Việc tăng điểm diễn ra sau khi ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất cho vay cơ bản thêm 25 điểm %, lên 3,25%, mức cao nhất trong 2 năm qua, đúng như dự báo của thị trường.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,21% trong đầu phiên giao dịch, trong khi chỉ số Topix tăng 0,71%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 0,15%.

Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) gần nhất được giao dịch ở mức 22.149 điểm, nhỉnh hơn so với mức đóng cửa 21.966,01 điểm của phiên liền trước.

Trên thị trường Mỹ trong đêm trước, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 164,25 điểm, tương đương 0,33% lên 50.182,95 điểm, sau phiên giảm mạnh hơn 1.100 điểm hôm thứ tư.

Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,62% xuống 23.585,80 điểm, trong khi S&P 500 mất 0,25% và chốt phiên tại 7.182,78 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa trong ngày 26/11 (giờ Mỹ) nhân dịp nghỉ lễ Tạ ơn và chỉ giao dịch trong thời gian rút ngắn vào ngày hôm sau.

Tâm điểm chú ý của thị trường là kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) trong vụ việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 trong số 16 nền kinh tế.