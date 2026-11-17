Trước đó, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (16/11), khi đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng tới gây sức ép lên kim loại quý.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống 3.848,51 USD/oz, sau khi có thời điểm chạm mức 3.830 USD/oz, thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,9%, xuống 3.853 USD/oz.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định: “Dữ liệu lạm phát công bố tuần trước cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao, làm gia tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 12. Điều này đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng lên, qua đó tạo sức ép lên giá vàng”.

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, tiếp tục gây bất lợi cho thị trường vàng khi khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Áp lực đối với kim loại quý còn đến từ lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ của các quan chức Fed. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, cho rằng lạm phát vẫn quá cao và cần tiếp tục kiềm chế áp lực giá cả. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, cũng ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi suất do lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ còn dai dẳng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 ở mức 94%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 6%. Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lợi suất.

Giới đầu tư đang theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách ngày 27–28/10, dự kiến công bố vào thứ Tư, để tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất.

Mặc dù triển vọng ngắn hạn còn chịu nhiều sức ép, một số chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ.

Ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và nhà sáng lập BubbleBubble Report, nhận định đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đang tác động tiêu cực đến giá vàng. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng từ khoảng 4,8% lên 5,2% chỉ trong vài ngày, trong khi một số nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ từ cổ phiếu.

Tuy nhiên, ông Colombo cho rằng nếu bong bóng cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đổ vỡ, dòng vốn có thể dịch chuyển sang kim loại quý, tạo động lực cho giá vàng trong dài hạn. Ông dẫn lại giai đoạn đầu những năm 2000, khi sự sụp đổ của bong bóng dot-com từng gây sức ép lên vàng trong ngắn hạn, trước khi kim loại quý bước vào chu kỳ tăng mạnh nhờ Fed cắt giảm lãi suất.

Theo chuyên gia này, những đợt điều chỉnh sâu không phải hiện tượng bất thường trong các chu kỳ tăng giá dài hạn. Giá vàng từng giảm 50% vào giữa thập niên 1970 và 34% trong năm 2008, trước khi tiếp tục tăng mạnh.

Tính từ đỉnh cuối tháng 1, giá vàng đã mất khoảng một phần ba giá trị. Dù vậy, ông Colombo cho rằng đợt điều chỉnh hiện nay chủ yếu xóa đi mức tăng đột biến trong ba tháng trước đó, trong khi xu hướng dài hạn về cơ bản vẫn được duy trì.

Dựa trên diễn biến đường trung bình động 100 ngày của giá vàng giao ngay, ông nhận định thị trường vẫn giữ được xu hướng tăng, dù tốc độ đi lên đã chậm lại. Theo ông, nhà đầu tư kim loại quý, đặc biệt là những người nắm giữ vàng vật chất, nên duy trì tầm nhìn dài hạn từ 5 đến 10 năm.