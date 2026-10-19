Giá vàng thế giới tăng nhẹ, giá vàng trong nước quanh mốc 140-143 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước phổ biến giảm 300.000 đồng/lượng

Thời điểm 08h27 sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng trong nước tăng giảm theo từng ngày, nhưng duy trì quanh mức 143 triệu đồng/lượng bán ra thị trường.

Vàng SJC 5 chỉ mua vào/bán ra ở mức 140,6-143,620 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở ở hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 140,6-143,630 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 140,1-143,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Nữ trang 999,9 giá 137,6-142,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

Trái với diễn biến ở SJC, giá vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tăng giảm ở một số loại khác nhau. Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu mua vào/bán ra ở mức 138,7-143,6, tăng 100.000 đồng/lượng mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng bán ra.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 136,7-141,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 136,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với phiên giao dịch gần nhất. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng chênh lệch mua vào/bán ra vẫn duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 139,9-142,9 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 140-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 137-141,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết giá giao dịch 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch chiều qua. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 mua vào/bán ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng hai chiều. Giá vàng miếng VietinBank SJC cũng giao dịch ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhờ giá dầu giảm

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ Hai khi giá dầu giảm hỗ trợ, trong lúc các nhà đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm nay và tìm kiếm những tín hiệu mới về lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.175,60 USD/ounce vào lúc 02h59 (giờ GMT), trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,4% lên 4.196,40 USD.

"Vàng đang có mức tăng nhẹ vào đầu tuần. Kim loại này đang phản ứng tích cực với xu hướng giảm giá dầu từ góc độ lạm phát. Trong ngắn hạn, việc giá dầu giảm bền vững hơn hoặc lợi suất trái phiếu giảm rõ rệt hơn sẽ là chất xúc tác tích cực nhất (cho vàng), vì cả hai đều sẽ làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và lãi suất", nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, Tim Waterer cho biết.

Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga, điều này có thể dẫn đến việc Nga xuất khẩu nhiên liệu nhiều hơn.

Trong khi đó, giá nhập khẩu của Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 9, do chi phí sản phẩm năng lượng và một loạt hàng hóa khác tăng cao, bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng khi xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về lãi suất của Mỹ và dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào tuần tới. Ngân hàng trung ương Mỹ theo dõi chỉ số giá PCE để đạt mục tiêu lạm phát 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang dự báo 16% khả năng tăng lãi suất trong tháng này và 92% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời này.

Ở những nơi khác, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản một lần nữa trong năm nay để chống lại áp lực lạm phát. Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,9% lên 57,54 đô la/ounce, bạch kim tăng 0,7% lên 1.642,29 đô la và palladium tăng 1,5% lên 1.129,13 đô la.

Tỷ giá tại Vietcombank sáng 19/10.