Giá vàng thế giới tăng mạnh, tiến sát mốc 4.100 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh 4.096 USD/ounce, ghi nhận mức bứt phá hơn 4% sau đợt kiểm thử thành công vùng hỗ trợ kỹ thuật.

Động lực tăng trưởng xuất hiện khi kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ với việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát hai viện Quốc hội đã kéo chỉ số USD Index (DXY) rớt khỏi mốc 101,50 điểm, chạm mức thấp nhất trong 1 tháng.

Đồng thời, đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số NASDAQ lao dốc hơn 5% do làn sóng xả hàng cổ phiếu công nghệ AI, đã đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn vào thị trường nợ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm lùi sâu về mốc 4,48% và kỳ hạn 10 năm rút lui về 4,83%.

Bên cạnh đó, đà sụt giảm hơn 5% của giá dầu thô WTI (xuống 91,62 USD/thùng) và dầu Brent (xuống 101,46 USD/thùng) đã làm dịu đáng kể mối lo lạm phát năng lượng, qua đó giải tỏa chi phí cơ hội đè nặng lên các tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, việc vàng bứt phá thành công qua mốc cản 4.082 USD và tái lập đường trung bình động 20 ngày (MA 20 quanh 4.073 USD/ounce) lần đầu tiên kể từ tháng 9 đã phát đi tín hiệu đảo chiều tăng giá ngắn hạn.

Chuyên gia Bruce Powers từ FXEmpire nhận định, việc giữ vững chốt chặn 4.070-4.082 USD sẽ mở đường cho vàng hướng tới dải kháng cự tiếp theo tại 4.180-4.200 USD, nơi ngự trị của đường trung bình động 100 ngày (100-day SMA). Ngược lại, dải kiểm thử hỗ trợ ngự trị tại mốc 4.038-4.029 USD/ounce.

Sự phục hồi lan tỏa mạnh mẽ sang nhóm kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay bật tăng hơn 4% lên mốc 51,95-52,41 USD/ounce, tuy nhiên tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) duy trì trên mốc 78 USD vẫn tạo rào cản tại vùng kháng cự 53,5-55 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay bứt tốc hơn 7% leo qua ngưỡng 1.500 USD lên mốc 1.512 USD/ounce, nhận lực nâng lớn từ đà bứt phá rực rỡ vượt mốc 1.000 USD (+11%) của thị trường palladium.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhấn mạnh, báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) tháng 9 của Mỹ công bố hôm nay sẽ là biến số then chốt. Dữ liệu việc làm sẽ định đoạt liệu đà phục hồi vượt mốc 4.096 USD có đủ sức đưa giá vàng thử thách đường SMA 100 tại 4.200 USD hay sẽ bước vào nhịp tích lũy trước các phát biểu mới từ FED.