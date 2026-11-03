Giá vàng thế giới tăng hơn 2% từ mức thấp nhất một năm

Vàng miếng được bày bán tại Sàn giao dịch ở Singapore. Ảnh: AFP/ TTXVN

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong một năm với mức tăng hơn 2% trong phiên 2/11, nhờ đà giảm của giá dầu giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào cuối tuần này.

Vào lúc 18 giờ 49 phút GMT (hay 1 giờ 49 phút sáng ngày 3/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,1% lên 3.954,41 USD/ounce, sau khi từng chốt phiên 30/10 với mức giảm 3,6% và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 1,8%, lên 3.969,60 USD/ounce.

Phiên này, giá dầu giảm khoảng 8% sau khi các bên tiến hành ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm Chuyên gia chiến lược kim loại cao cấp tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, nhận định rằng giá dầu suy yếu đã mang lại đôi chút giải tỏa về mặt tâm lý khi làm giảm bớt những lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, dù khả năng này đã giảm nhẹ trong vài phiên giao dịch vừa qua. Ông Grant cho rằng đồng USD cũng đang tạo ra một chút động lực hỗ trợ cho giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 77%, giảm so với mức 80% của một tuần trước đó.

Sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển hướng sang cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào ngày 3/11 nhằm đánh giá tác động của nó đối với chính sách tài khóa, địa chính trị và tâm lý chung của thị trường.

Ông Carsten Menke, chuyên gia phân tích tại tập đoàn tài chính Julius Baer, đánh giá rằng bối cảnh tài khóa tại Mỹ khó có thể thay đổi đủ nhiều để tạo ra sự khác biệt cho giá vàng. Bất kể kết quả bầu cử giữa kỳ ra sao, tình trạng thâm hụt ngân sách nhiều khả năng vẫn tiếp diễn, cho thấy gánh nặng nợ và lãi vay của Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho giá vàng.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,1% lên 50,64 USD/ounce, và giá bạch kim tăng 1,3% lên 1.449,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 2/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,00 – 140,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).