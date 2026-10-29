Giá vàng thế giới sụt giảm trước áp lực lãi suất từ Fed

Đồng thời, thị trường cũng đang nín thở chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ công bố vào cuối ngày để tìm kiếm thêm manh mối về triển vọng tiền tệ.

Trang sức vàng được bày bán tại một tiệm kim hoàn ở Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đó, vào lúc 14 giờ 8 phút ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 4.024,22 USD/ounce. Kim loại quý này hiện đang hướng tới tháng giảm giá thứ hai liên tiếp. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng giảm 0,4% và đứng ở mức 4.035,90 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư OANDA nhận định rằng kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) và các phát biểu của ông Warsh đã kích hoạt trạng thái bán khống mới trong phiên giao dịch châu Á.

Trước đó, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,75% - 4,00% như dự kiến. Giới quan sát nhận định ngân hàng trung ương này muốn trì hoãn mọi thay đổi về chi phí vay vốn cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tuần tới để chờ đợi thêm dữ liệu về lạm phát.

Hiện tại, theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch đang định giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 tới lên tới 83%. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,3% xuống 52,71 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,8% xuống 1.511,02 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 34 phút ngày 29/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,70 – 142,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).