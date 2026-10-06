Giá vàng thế giới sáng 6/10 suy yếu

Giá vàng giao ngay sáng 6/10 (theo giờ Việt Nam) ở mức khoảng 4.137,70 USD/ ounce, giảm 0,05% so với đầu phiên.

Giá vàng suy yếu trước những tín hiệu trái chiều giữa đà suy yếu của thị trường lao động Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng.

Báo cáo việc làm công bố cuối tuần trước tại Mỹ cho thấy, số việc làm trong tháng 9 chỉ tăng 29.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước và 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, số liệu việc làm của tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Trong khi đó, chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) giảm từ 55,4 (tháng 8) xuống xuống 54,9 (tháng 9). Tuy nhiên, chỉ số giá cả tăng lên 74,0, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, còn chỉ số việc làm phục hồi nhẹ lên 50,1%.

Những dữ liệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang xuất hiện dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động, nhưng áp lực giá cả vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Theo giới phân tích, xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm xuống khoảng 22–24%, từ mức gần 70% trong tuần trước. Dù vậy, khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12 vẫn chưa bị loại trừ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 5,31%, gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2002, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng lên khoảng 5,66%.

Ngoài tình hình kinh tế Mỹ, diễn biến tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, tác động của những rủi ro này đối với vàng trong phiên giao dịch đầu tuần phần nào giảm nhẹ khi giá dầu đi xuống.

Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã vượt mức trước chiến tranh trong 4/7 ngày cuối tháng 9. Trong khi đó, nhóm G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp, và Saudi Aramco giảm giá bán dầu thô giao tháng 11 cho khách hàng châu Á xuống mức thấp nhất trong 6 năm.

Những tín hiệu cải thiện nguồn cung đã lấn át tác động từ các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền quanh eo biển Hormuz và những lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển kéo dài do xung đột Mỹ – Iran.

Kết phiên, giá dầu Brent giảm 1,9% xuống 100,32 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,8% xuống 89,43 USD/thùng.

Giá dầu giảm giúp xoa dịu phần nào lo ngại lạm phát trên thị trường tài chính, qua đó hỗ trợ chứng khoán và kim loại quý. Tuy nhiên, rủi ro đối với hoạt động vận tải năng lượng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Diễn biến tại Trung Đông, triển vọng lãi suất của Fed và nhu cầu trú ẩn an toàn vì thế tiếp tục là những yếu tố chi phối giao dịch vàng.

Ngoài ra, việc giá USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, tiếp tục gây sức ép lên vàng. Hiện lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,3%. Trong khi đó, chỉ số USD tăng và hướng tới mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua không trả bằng đồng USD. Đồng thời, lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi. Đây tiếp tục là hai yếu tố gây sức ép lên giá kim loại quý, bất chấp kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 suy giảm.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt qua vùng kháng cự 4.164,44–4.203,61 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, các mục tiêu tăng tiếp theo được xác định tại 4.214 USD/ounce và 4.238 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới ngưỡng 4.101,35 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục lùi về 4.073 USD/ounce, sau đó là 4.030 USD/ounce.