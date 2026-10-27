Giá vàng thế giới sáng 27/10 trầy trật giữ mốc 4.000 USD

Giá vàng thế giới sáng 27/10 (theo giờ Việt Nam) trở lại ngưỡng 4.000 USD/ounce sau cú lao dốc về vùng 3.977 USD trước đó.

Tâm điểm của thị trường ảnh hưởng đến giá kim loại quý trong tuần này là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tạm dừng điều chỉnh lãi suất trong tháng 10, nhưng vẫn có thể tiếp tục thắt chặt chính sách trước khi năm kết thúc.

Theo giới phân tích, nếu lạm phát hạ nhiệt và thông điệp của Fed ít cứng rắn hơn dự kiến, kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 có thể suy yếu, tạo điều kiện hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu thấp hơn và đồng USD suy yếu.

Ngược lại, nếu các dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ vẫn vững vàng hoặc áp lực giá cả dai dẳng có thể củng cố quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ giữa Mỹ với Iran tiếp tục là nguồn bất ổn đáng kể đối với vàng. Tuy nhiên, việc nối lại các hoạt động ngoại giao đã giúp xoa dịu phần nào lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông.

Giá vàng thế giới tích lũy quanh 4.000 USD (ảnh AI).

Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán với giới chức Iran tại Tehran, nhằm giảm nguy cơ đối đầu quân sự và khôi phục hoạt động vận tải thương mại ổn định hơn qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các quan chức Ả Rập Xê Út nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục các kênh đối thoại ngoại giao. Dù vậy, những bất đồng giữa Washington và Tehran liên quan đến các lệnh trừng phạt, quyền tiếp cận hàng hải và an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết.

Các hoạt động quân sự của lực lượng Houthi, cùng những mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh, tiếp tục làm phức tạp nỗ lực ổn định tình hình. Mặc dù các tuyến xuất khẩu thay thế giúp hạn chế tác động của gián đoạn nguồn cung, rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu và khả năng xung đột tái diễn vẫn duy trì mức phí bảo hiểm địa chính trị đáng kể trong giá năng lượng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 0,8% xuống 115,81 USD/thùng, chấm dứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp, dù vẫn dao động gần vùng giá cao nhất trong nhiều tháng. Trong khi đó, dầu WTI giao dịch quanh mức 102 USD/thùng vào buổi chiều.

Đối với vàng, giá dầu giảm giúp hạn chế áp lực lạm phát bắt nguồn từ năng lượng, qua đó tạo điều kiện để kim loại quý phục hồi ngay cả khi kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, việc Washington và Tehran chưa đạt được thỏa thuận được xác nhận đồng nghĩa với nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại vùng Vịnh vẫn chưa được loại bỏ.

Trên thị trường tiền tệ và trái phiếu, đồng USD tăng giá khi giới giao dịch chuẩn bị cho quyết định chính sách của Fed vào giữa tuần này. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì dưới ngưỡng 4,98%.

Giá dầu giảm đã góp phần giảm bớt áp lực lên kim loại quý, nhưng đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao vẫn là những yếu tố hạn chế đà phục hồi của vàng.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt qua vùng kháng cự 4.032–4.075 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, các mục tiêu tiếp theo được xác định tại 4.160 USD/ounce và 4.180 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán cần đẩy giá xuống dưới ngưỡng 3.946 USD/ounce để củng cố đà giảm. Các mục tiêu thấp hơn lần lượt nằm tại 3.890 USD/ounce và 3.800 USD/ounce.