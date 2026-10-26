Giá vàng thế giới sáng 26/10 lao dốc, thủng 4.000 USD

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco cho thấy, vàng giao ngay đã thủng mốc hỗ trợ quan trọng 4.000 USD và giao dịch quanh mức 3.995,81 USD/ounce, giảm 0,70%.

Với việc thủng mốc 4.000 USD, giới phân tích dự báo, giá vàng đang hướng tới mức giảm hơn 3,5% trong tuần từ 26 - 30/10 với áp lực bán tiếp tục dâng cao.

Các báo cáo kinh tế Mỹ công bố cuối tuần trước củng cố nhận định rằng nền kinh tế hàng đầu thế giới này vẫn duy trì sức chống chịu bất chấp chi phí vay vốn cao, trong khi áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

Chỉ số sản xuất (PMI) tổng hợp sơ bộ tháng 10 giảm xuống 57,6 điểm, từ mức 58,4 điểm trong tháng 9, nhưng vẫn là mức cao thứ hai kể từ tháng 3/2022. PMI sản xuất tăng lên 56,0 điểm, từ 55,9 điểm, vượt dự báo 55,5 điểm. Trong khi đó, PMI dịch vụ giảm từ 58,8 điểm xuống 57,9 điểm, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng 58,0 điểm.

Giá vàng thế giới thủng 4.000 USD (ảnh AI).

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 10 được điều chỉnh tăng lên 48,0 điểm, từ mức sơ bộ 46,3 điểm, nhưng vẫn thấp hơn nhẹ so với mức 48,1 điểm của tháng 9 và giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số điều kiện kinh tế hiện tại giảm xuống 46,7 điểm, từ 50,9 điểm trong tháng 9, phản ánh áp lực tiếp tục đè nặng lên sức mua của các hộ gia đình.

Đáng chú ý, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng từ 4,6% lên 4,7% trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng từ 3,4% lên 3,5%. Cả hai chỉ số đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 5, củng cố lo ngại rằng giá năng lượng tăng cao và áp lực chi phí sinh hoạt dai dẳng đang tác động ngày càng sâu sắc đến kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng.

Fed vẫn duy trì giai đoạn im lặng trước cuộc họp chính sách, khiến quyết định lãi suất sắp tới và báo cáo lạm phát trở thành những yếu tố quan trọng chi phối kỳ vọng của thị trường.

Tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục là nguồn bất ổn đáng kể. Những lo ngại mới về khả năng Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran đã đẩy giá dầu thô tăng mạnh.

Các báo cáo cho rằng Washington và Israel có thể cân nhắc tiến hành thêm các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11 đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng, mặc dù chưa có chiến dịch quân sự mới nào được xác nhận.

Tehran cảnh báo sẽ trả đũa nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng khác trong khu vực nếu các cuộc tấn công tiếp diễn. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Tháng 10 trở thành tháng ghi nhận số vụ tấn công tàu thuyền nhiều nhất tại khu vực bên trong và xung quanh tuyến hàng hải này kể từ khi xung đột bắt đầu, với 28 vụ việc được xác nhận và báo cáo trong tháng, nâng tổng số vụ lên 113 kể từ cuối tháng 2. Hơn 30 tàu chở dầu cỡ lớn đã bị hư hại trong cuộc xung đột, trong đó có 11 tàu riêng trong tháng 10.

Các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể, khiến hoạt động vận tải thương mại tiếp tục đối mặt với những rủi ro an ninh, chi phí bảo hiểm tăng cao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Những mối đe dọa đối với nguồn cung năng lượng từ vùng Vịnh đã đẩy giá dầu Brent vượt 117,00 USD/thùng trong phiên giao dịch cuối tuần trước, mức cao nhất trong hơn bốn năm. Giá dầu WTI cũng tăng lên trên 103,00 USD/thùng.

Đối với vàng, nguy cơ leo thang quân sự thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, giá dầu tăng cao cũng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tác động trái chiều này đã hạn chế sức hấp dẫn trú ẩn của vàng, bất chấp sự suy yếu trên thị trường chứng khoán.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.075,00 USD/ounce. Giá cần phục hồi và duy trì trên ngưỡng này để làm suy yếu xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là đưa giá phá vỡ vùng hỗ trợ 3.963,00-3.946,00 USD/ounce. Nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, giá vàng có thể tiếp tục giảm về mục tiêu sâu hơn tại 3.890,00 USD/ounce.