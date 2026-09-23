Giá vàng thế giới sáng 23/9 bị 'ghìm chân' quanh mức 4.360 USD

Giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.345 - 4360 USD/oz, tăng trung bình khoảng 0,32% so với đầu phiên.

Tâm lý thị trường tiếp tục tập trung vào câu hỏi liệu việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 chỉ là một động thái điều chỉnh nhất thời hay là khởi đầu của một giai đoạn thắt chặt mới.

Giá hợp đồng tương lai cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 10 ở mức gần 53,1% vào đầu phiên giao dịch. Trong khi đó, chỉ số USD ở mức gần 100,48 và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,0%.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến sáng 23/9 (nguồn ảnh: Kitco).

Các dữ liệu kinh tế quan trọng tiếp theo cần theo dõi gồm chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 9 của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8, cùng chỉ số tâm lý người tiêu dùng cuối cùng tháng 9.

Hoạt động kinh tế mạnh hơn hoặc các yếu tố giá cả ổn định hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu và đồng USD. Ngược lại, dữ liệu kinh tế yếu hơn có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn để giá vàng vượt qua vùng giữa 4.300 USD/oz.

Rủi ro tại eo biển Hormuz đã giảm bớt nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Iran phát tín hiệu có thể mở lại hoạt động vận chuyển hàng hóa tại vùng Vịnh trong vài ngày tới nếu Mỹ dỡ bỏ áp lực và lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đang khôi phục hoạt động xuất khẩu thông qua đường ống dẫn dầu Đông – Tây và cảng Yanbu.

Giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống dưới 98 USD/thùng trước khi ổn định gần 99,25 USD/thùng, qua đó làm giảm áp lực lạm phát trong ngắn hạn – yếu tố từng hỗ trợ giá vàng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Diễn biến này khiến nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng phần nào bị bù đắp bởi quan điểm trên thị trường rằng ngay cả khi giá dầu giảm, vấn đề lạm phát vẫn chưa được giải quyết.

Trên các thị trường khác, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và giao dịch quanh mức thấp của vùng 90 USD/thùng, trong khi dầu Brent ổn định gần 99,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,0%, trong khi chỉ số USD tăng nhẹ.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.393,68–4.400,00 USD/oz, với các mục tiêu tiếp theo tại 4.480,00 USD/oz và 4.500,00 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ ngưỡng 4.333,11 USD/oz, với các mục tiêu thấp hơn tại 4.300,00 USD/oz và sau đó là vùng 4.160,00–4.180,00 USD/oz.

Mức kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.393,68 USD/oz, tiếp theo là 4.400,00 USD/oz. Mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.333,11 USD/oz, tiếp theo là 4.300,00 USD/oz.