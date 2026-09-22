Giá vàng thế giới sáng 22/9 quay đầu giảm

Giá vàng giao ngay tại thời điểm sáng 22/9 ở mức gần 4.337,20 USD/ounce, giảm 0,95%.

Tình hình hiện tại vẫn tập trung vào một thị trường đã chấp nhận việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước nhưng chưa tính đến khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã nâng phạm vi mục tiêu lên 3,75% đến 4,00% vào ngày 16 tháng 9, và dự báo trung bình vẫn chỉ ra mức 4,1% vào cuối năm.

Giá vàng thế giới suy giảm (ảnh AI).

Doanh số bán lẻ tháng 8 tăng 1,2%, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 196.000 và các nhà giao dịch đang dự đoán xác suất tăng lãi suất của Mỹ vào tháng 12 là 88%.

Sự kết hợp này khiến giá vàng bị kẹt giữa áp lực lạm phát do giá dầu giảm và lộ trình lãi suất vẫn còn thắt chặt, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống còn 4,95% đến 4,96% nhưng vẫn ở gần vùng 5% quan trọng về mặt tâm lý.

Eo biển Hormuz vẫn là van xả áp của thị trường chứ chưa phải là rủi ro đã được giải quyết. Giá dầu giảm phiên thứ tư liên tiếp khi các nhà đầu tư dự đoán sự phục hồi một phần trong nguồn cung dầu của Ả Rập Xê Út và khả năng đàm phán ngoại giao xung quanh các cuộc họp của Liên Hợp Quốc trong tuần này.

Giá dầu Brent chốt ở mức 100,34 USD/thùng, giảm 3,4%, và dầu WTI chốt ở mức 95,78 USD/thùng, giảm 4,5%. Lượng dầu của Ả Rập Xê Út vận chuyển qua eo biển Hormuz trung bình đạt 2,9 triệu thùng/ngày trong sáu ngày qua, tăng từ khoảng 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Tác động ngắn hạn là giảm giá dầu ảnh hưởng tiêu cực nhẹ đến vàng, do một phần phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị đã được chuyển hướng khỏi dầu thô và kim loại trú ẩn an toàn.

Thị trường trái phiếu Mỹ vẫn là rủi ro cấu trúc lớn hơn. Lợi suất trái phiếu 10 năm ở mức gần 5% làm tăng lãi suất chiết khấu đối với cổ phiếu, làm tăng chi phí vay thế chấp và vay doanh nghiệp, đồng thời biến việc trả nợ liên bang thành một gánh nặng vĩ mô.

Tính đến tháng 4, nợ công của Mỹ đạt 31,3 nghìn tỷ đô la, xấp xỉ quy mô nền kinh tế, trong khi chi tiêu lãi ròng trong năm tài chính 2025 vượt quá chi tiêu quốc phòng.

Với thâm hụt ngân sách vẫn còn lớn, mỗi đợt tăng lãi suất dài hạn kéo dài đều trực tiếp làm tăng chi phí tái cấp vốn, gây lo ngại về nguồn cung trái phiếu kho bạc và tạo ra áp lực lãi suất thực đối với các tài sản không sinh lời như vàng.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và ổn định quanh mức 95,78 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 100,34 USD. Chỉ số đô la Mỹ tăng giá. (Chỉ số Kitco Global cho thấy mức độ biến động của giá vàng là do đồng đô la hay do chính thị trường vàng). Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 5,0%.

Rania Gule, nhà phân tích thị trường tại XS.com, cho biết "các yếu tố cơ bản mâu thuẫn đang định hình thị trường", một mô tả khá chính xác về tình hình hiện tại của vàng. Lợi suất cao hơn và giá cả do việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất đang hạn chế đà tăng giá, trong khi rủi ro địa chính trị, nhu cầu từ ngân hàng trung ương và những lo ngại về tài chính tiếp tục hỗ trợ sự quan tâm mua vào dài hạn.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4.400 USD, trong khi đó, mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.334 USD.