Giá vàng thế giới sáng 13/10 giảm mạnh do áp lực từ trái phiếu và dầu mỏ

Tại thời điểm 7 giờ sáng 13/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.168,90 USD/ounce, giảm 0,59%.

Diễn biến giá gần đây không chỉ phụ thuộc vào khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong tháng 10, mà còn chịu ảnh hưởng từ việc liệu các dữ liệu lạm phát có thể làm gia tăng khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12 hay không.

Giới phân tích đang định giá xác suất khoảng 17% Fed tăng lãi suất trong tháng 10 và 87,7% khả năng lãi suất được tăng ít nhất một lần trước tháng 12.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng gây áp lực lên giá vàng (ảnh AI).

Xu hướng giá vàng hiện đang chờ tin tức về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ sẽ được công bố vào tuần này.

Trong bối cảnh này, giá vàng vẫn dễ chịu tác động từ biến động của đồng USD và lợi suất thực, ngay cả khi dòng vốn vào các quỹ ETF vàng và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường.

Trong khi đó, eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm rủi ro địa chính trị đối với thị trường năng lượng và kim loại quý. Người đứng đầu an ninh Iran, Mohsen Rezaei, cho biết phản hồi mới nhất của Mỹ đối với bảy điều kiện do Tehran đưa ra nhằm mở lại tuyến đường thủy này là chưa thỏa đáng. Ông cũng tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi các điều kiện được đáp ứng.

Tình hình căng thẳng Hormuz khiến giá dầu Brent tăng 1,8% lên 106,65 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,1% lên 93,74 USD/thùng.

Dù căng thẳng địa chính trị làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn, giá vàng vẫn không giữ được mức cao nhất trong tuần trước đó, giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ngoài ra, diễn biến trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ đang trở thành yếu tố đáng chú ý đối với giá vàng và đánh giá rủi ro tài khóa của Mỹ. Trong phiên giao dịch hôm 9/10, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 5,24%, kỳ hạn 20 năm ở mức 5,65% và kỳ hạn 30 năm ở mức 5,60%. Diễn biến này cho thấy các nhà đầu tư dài hạn đang yêu cầu mức bù đắp cao hơn trước những rủi ro về lạm phát, nguồn cung trái phiếu và tình hình tài khóa.

Điều đó hàm ý rằng nhu cầu phát hành nợ của Mỹ, chứ không chỉ chính sách tiền tệ của Fed, đang góp phần tạo sức ép lên lợi suất thực và giá vàng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nếu nhà đầu tư bắt đầu xem triển vọng tài khóa của Mỹ là yếu tố làm suy giảm giá trị đồng tiền và gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản hữu hình, những lo ngại về nợ công cuối cùng có thể chuyển thành yếu tố hỗ trợ kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là vượt qua vùng kháng cự 4.220,89–4.226,82 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.271,57 USD/ounce và 4.311,17 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn của phe bán là phá vỡ ngưỡng 4.175,03 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể lùi sâu hơn về 4.154,99 USD/ounce và 4.141,86 USD/ounce.