Giá vàng thế giới quay đầu, lùi về mốc 3.930 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật từ chuyên trang FXEmpire, FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 3.930 USD/ounce.

Kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh gắt gao khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vọt lên qua mốc 4,61% và kỳ hạn 10 năm leo dốc lên mốc 4,95%. Sự gia tăng của lợi suất nợ chính phủ Mỹ đã trực tiếp đẩy chi phí cơ hội nắm giữ tài sản phi lợi suất lên cao, làm lu mờ lực nâng từ các diễn biến hạ nhiệt trên thị trường dầu thô.

Về mặt vĩ mô, tâm lý thận trọng trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết hợp với dữ liệu việc làm JOLTS khả quan, với số lượng cơ hội việc làm tháng 9 nhích tăng từ 7,19 triệu lên 7,5 triệu, đã củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch ghi nhận xác suất FED nâng thêm 25 điểm cơ bản lãi suất trong phiên họp tháng 12 vọt lên mức 76,9-79%. Khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài sang đầu năm 2027 đang đóng vai trò là rào cản gắt gao đối với dòng tiền đầu cơ vào kim loại quý.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật từ chuyên gia Bruce Powers của FXEmpire, việc đứt gãy mốc đáy tháng 6 tại 3.942 USD/ounce (hiện chuyển thành dải kháng cự kỹ thuật) đang đặt giá vàng trước ranh giới kiểm thử quan trọng. Vàng cần một cú bứt phá dứt khoát vượt trở lại dải kháng cự 4.000-4.020 USD và đường trung bình động 20 ngày (MA 20) tại mốc 4.078 USD/ounce để kích hoạt tín hiệu đảo chiều tăng giá.

Ở chiều ngược lại, nếu để thủng chốt chặn hỗ trợ ngắn hạn 3.870-3.890 USD, đà xả hàng kỹ thuật có nguy cơ đẩy giá vàng trượt sâu về dải hỗ trợ đo lường 3.780-3.800 USD/ounce.

Sức ép điều chỉnh lan tỏa mạnh mẽ sang toàn bộ nhóm kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay lao dốc xuống dải 49,72-50 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) vọt tăng vượt mốc 79 USD; bạc đối mặt với nguy cơ trượt về dải hỗ trợ 47-48 nếu đứt gãy hoàn toàn mốc tâm lý 50 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay thoái lui về mốc 1.414,68 USD/ounce, chịu áp lực lan tỏa từ chuỗi giảm 11 phiên liên tiếp của thị trường palladium (-3%), vật lộn kiểm thử vùng hỗ trợ 1.350-1.370 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, chuỗi dữ liệu chỉ số quản trị mua hàng (ISM Services PMI) cùng báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ công bố tới đây sẽ là các biến số định đoạt liệu chốt chặn 3.870 USD có đủ sức nâng đỡ giá vàng tích lũy hay đẩy kim loại quý vào một đợt giảm kỹ thuật sâu hơn.