Giá vàng thế giới phục hồi trước thềm bài phát biểu của Chủ tịch Fed

Giới đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất.

Vàng miếng được bán tại Dublin, Ireland. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo đó, vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.892,42 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng nhích thêm 0,2% và đứng ở mức 3.895,60 USD/ounce.

Trong tuần trước đó, kim loại quý này đã mất tới 4,5% giá trị do áp lực từ giá dầu leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Thị trường vàng đang chịu tác động mạnh bởi hàng loạt tín hiệu thắt chặt tiền tệ từ các quan chức Fed. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid nhận định lạm phát vẫn đang ở mức quá nóng và cơ quan quản lý cần thực hiện thêm các biện pháp để kiểm soát áp lực giá cả.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins đều phát đi tín hiệu ủng hộ việc thắt chặt chính sách hơn nữa, trong bối cảnh giá sản xuất tại Mỹ tháng 10 ghi nhận mức tăng theo năm mạnh nhất trong 4 năm qua.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện định giá xác suất Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới lên tới 94%. Thị trường cũng đặt cược khả năng Fed nâng mạnh 0,5 điểm phần trăm là 6%.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Về nhu cầu vật chất, thị trường Ấn Độ ghi nhận sức mua ổn định nhờ hoạt động sắm sửa cho lễ hội khi giá giảm. Trong khi đó, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc vẫn khá trầm lắng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 48,80 USD/ounce và giá bạch kim tăng 0,2% lên 1.497,12 USD/ounce. Đáng chú ý, giới nghiên cứu dự báo nhu cầu bạc toàn cầu có thể giảm 5% trong năm 2026 do nhu cầu từ lĩnh vực trang sức và sản xuất pin năng lượng Mặt Trời đều suy giảm.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 8 giờ 24 phút ngày 16/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,50 – 137,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).