Giá vàng thế giới phục hồi, trở lại mốc 3.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 2/11 giao dịch ở mức 3.900 USD/ounce, tăng khoảng 25 USD/ounce so với mức 3.875 USD/ounce của sáng 31/10. Kim loại quý phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh cuối tuần trước, trở lại ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.990 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,2 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 800.000 đồng/lượng so với mức 121,4 triệu đồng/lượng của sáng 31/10.

Giá vàng thế giới sáng 2/11 phục hồi lên 3.900 USD/ounce, cao hơn khoảng 25 USD/ounce so với sáng 31/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.000 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 100 USD/ounce, tương đương 2,5%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 241 USD/ounce, tương đương 5,8%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh cuối tháng 10. Tuy nhiên, mức tăng 25 USD/ounce chưa đủ bù đắp mức giảm 134 USD/ounce của phiên trước đó.

Việc giá mới trở lại ngưỡng 3.900 USD/ounce và vẫn thấp hơn đáng kể so với tuần trước cho thấy đà phục hồi chưa vững chắc, trong khi áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Giá vàng trong nước sáng 2/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 2/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 136-139 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 133,8-139 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 134-138 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 138 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2,2 triệu đồng/lượng.