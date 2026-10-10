Giá vàng thế giới phục hồi sau khi chạm đáy 2 tháng

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuần qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,3%, nhờ lực mua giá thấp xuất hiện sau khi kim loại quý chạm đáy 2 tháng.

Đà phục hồi diễn ra bất chấp sức ép từ đà tăng của đồng USD và việc lợi suất trái phiếu Mỹ lên mức cao nhất hơn hai thập kỷ.

Trong phiên đầu tuần (5/10), giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, gần như đi ngang. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ít có khả năng tăng lãi suất trong tháng này đã bù đắp sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao. Kỳ vọng này xuất hiện sau khi số việc làm tại Mỹ tháng 9 tăng chậm hơn dự kiến.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch ngoại hối Forex.com, nhận định giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua thực sự trở lại, do đồng USD tăng giá trong khi lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Sang phiên 6/10, giá vàng tăng 0,7%, khi đà tăng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chững lại và đồng USD hạ nhiệt từ mức đỉnh một năm.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết lực cầu trú ẩn an toàn vào vàng gia tăng, do biến động trên thị trường trái phiếu Pháp và lo ngại ngày càng lớn đối với thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, giá vàng quay đầu giảm 1,2% trong phiên 7/10, xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, khi chỉ số đồng USD tăng 0,4% và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, công ty cung cấp giải pháp phòng ngừa rủi ro và công nghệ cho ngành kim loại quý, cho rằng thông điệp duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn đang tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Sang phiên 8/10, giá vàng tăng 0,4% từ mức thấp nhất trong 2 tháng, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục giữ ở mức cao trong phiên thứ hai liên tiếp.

Ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định lợi suất duy trì ở mức cao phản ánh lo ngại về nợ công gia tăng. Theo ông, khi nợ công tăng, dòng tiền có xu hướng tìm tới vàng như kênh trú ẩn thay thế tiền giấy và các tài sản do chính phủ phát hành.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, vừa được công bố, cho thấy các nhà hoạch định chính sách chia rẽ về lý do tăng lãi suất. Một số thành viên cho rằng cần tăng lãi suất để kiểm soát ảnh hưởng từ biến động giá năng lượng và các mặt hàng khác. Nhóm có quan điểm cứng rắn hơn xem đây là giải pháp bắt buộc nhằm ngăn nguy cơ lạm phát do nhu cầu tăng cao. Ông Shah nhận xét biên bản cho thấy hiện chưa có lộ trình lãi suất rõ ràng, khiến thị trường vàng tiếp tục biến động.

Trang sức vàng được bày bán tại Bhopal, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên cuối tuần (9/10), giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp, chạm mức cao nhất trong một tuần. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1,5%, lên 4.194,36 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 của Mỹ tăng 1,4% và chốt phiên ở mức 4.216,3 USD/ounce.

Bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại công ty môi giới hàng hóa StoneX, cho biết vàng tăng nhờ lực mua giá thấp. Theo bà, một đợt tăng lãi suất nữa của Fed có thể đã được phản ánh trong giá, và kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng cũng vậy. Bà cho biết nếu không có sự kiện "thiên nga đen," khó có khả năng vàng bứt phá rõ rệt lên cao hơn.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho biết Fed sẽ cần tăng lãi suất thêm lần nữa để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch định giá xác suất 19% cho khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, và 84% cho khả năng có ít nhất một đợt tăng 25 điểm cơ bản trước tháng 12. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lãi.

Trên thị trường vàng vật chất, nhu cầu tại Ấn Độ trong tuần này chững lại khi giá phục hồi. Giao dịch tại Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, cũng trầm lắng trong tuần giao dịch bị rút ngắn do kỳ nghỉ lễ.

Về triển vọng của giá vàng, ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, cho rằng số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố tuần tới có thể là chất xúc tác cho nhịp biến động lớn tiếp theo của vàng. Ông cho biết nếu lạm phát vẫn dai dẳng, đẩy Fed vào chu kỳ tăng lãi suất mạnh hơn, giá vàng giao ngay có thể phải kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD thêm một lần nữa.

Thống đốc Fed Christopher Waller hôm 8/10 cho biết Fed có thể cần tiếp tục tăng lãi suất, nhưng vẫn linh hoạt về tốc độ tăng và để ngỏ khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 10.

Ông Grant dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi lên 4.400 USD/ounce vào cuối năm nay, với lực đỡ chính từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Theo số liệu chính thức, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua ròng vàng tháng thứ 23 liên tiếp trong tháng 9.

Về dài hạn, công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus dự báo giá vàng sẽ lập các mức cao kỷ lục mới trong năm 2027, với giá trung bình đạt 5.330 USD/ounce, khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản thay thế cho các tài sản truyền thống định giá bằng USD.

Trong khi đó, các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư TD Securities giữ nguyên dự báo giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2027, nhờ lực mua liên tục từ các quỹ ETF và nhu cầu từ các nhà đầu tư tự do./.