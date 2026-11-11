Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, triển vọng còn nhiều thách thức

Giá vàng giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/11), sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, đồng thời củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất mạnh hơn trong năm nay.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 2,7%, xuống 4.028,39 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên giảm 2%, xuống 4.030,20 USD/oz.

Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,4% trong tháng 10, sau khi tăng 0,6% trong tháng 9. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo CPI tăng 0,3% so với tháng trước.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, nhận định: “Tôi cho rằng đây là yếu tố phần nào bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn, bởi số liệu lạm phát cao hơn một chút so với dự kiến”.

Sau khi báo cáo CPI được công bố, kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12 bắt đầu gia tăng. Động thái này còn được thúc đẩy bởi phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller, người cho biết sẽ ủng hộ hành động quyết liệt hơn nếu lạm phát tăng quá mạnh.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đã phản ánh đầy đủ khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12, trong khi xác suất tăng 50 điểm cơ bản lên 10%, từ mức 0% trước khi dữ liệu được công bố.

Đồng USD tăng giá so với rổ các đồng tiền chủ chốt, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng đi lên. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, còn lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không mang lại lợi suất.

Trong một báo cáo, Standard Chartered nhận định giá vàng vẫn giao dịch trên ngưỡng quan trọng 4.000 USD/oz. Tuy nhiên, giá dầu thô, rủi ro lạm phát và diễn biến thị trường chứng khoán tiếp tục chi phối thị trường vàng, đặc biệt khi nhà đầu tư tập trung vào triển vọng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Fed.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Waleed Said, nhà phân tích kỹ thuật tại GivTrade, cho rằng dữ liệu lạm phát mới nhất không phải tín hiệu tích cực đối với giá vàng từ nay đến cuối năm, bởi áp lực giá cả vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu tự động quay trở lại mục tiêu. Theo ông, thị trường đã phản ánh kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, song việc thắt chặt chính sách có thể chưa dừng lại ở đó.

“Chính sách cần tiếp tục được thắt chặt trước khi lạm phát được kiểm soát. Việc tăng lãi suất ngày 9/12 có thể chỉ là điểm khởi đầu, chứ không phải điểm kết thúc”, ông Said nhận định.

Ông cho rằng đà giảm của giá vàng phản ánh việc thị trường đang điều chỉnh kỳ vọng trước triển vọng Fed tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt cho đến khi lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Trong khi đó, ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định Fed nhiều khả năng chỉ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 1/2027 vẫn hiện hữu.

Trong khi triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục gây sức ép lên giá vàng, nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức đã mua 321 tấn vàng trong quý III/2026, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn đáng kể mức trung bình 227 tấn của 5 năm gần đây.

Ở diễn biến khác, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết sẽ triển khai dịch vụ lưu ký vàng dành cho các ngân hàng trung ương nước ngoài và giảm thuế đối với một số doanh nghiệp hoạt động trên thị trường vàng, nhằm gia tăng thị phần trong hoạt động giao dịch kim loại quý.