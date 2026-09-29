Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ sau phiên lao dốc

Giá vàng giao ngay phục hồi nhẹ trong sáng nay sau khi lao dốc trong phiên trước, song vẫn giao dịch quanh vùng thấp nhất trong hơn 7 tuần. Trong phiên thứ Hai, vàng có thời điểm giảm khoảng 4% khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ được thắt chặt hơn. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cũng tạo thêm sức ép đối với kim loại quý.

Tính đến cuối phiên, giá vàng giao ngay giảm 3,5% xuống 4.136,81 USD/oz, sau khi có thời điểm chạm 4.110,55 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 5/8. Giá vàng tương lai Mỹ chốt phiên giảm 3,5% xuống 4.168,40 USD/oz.

Tính đến cuối phiên ngày hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 3,5% xuống 4.136,81 USD/oz, sau khi có thời điểm giảm xuống 4.110,55 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 5/8. Giá vàng tương lai Mỹ chốt phiên giảm 3,5% xuống 4.168,40 USD/oz.

Theo ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, giá dầu thô tăng mạnh đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên và đồng USD ở mức cao nhất trong nhiều tuần đang tạo thêm sức ép lên giá kim loại.

Giá dầu tăng khoảng 3% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ một thỏa thuận hòa bình do Iran đưa ra nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Giá dầu cao hơn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lập trường lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Trong khi đó, đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng cũng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lợi suất. Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý khi các nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên những tài sản sinh lợi suất.

Kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của Fed cũng tiếp tục gia tăng. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá khoảng 94% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Fed đã nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm vào đầu tháng này và phát tín hiệu nhiều khả năng sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới. Một số nhà hoạch định chính sách cũng cảnh báo rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao và lãi suất có thể cần tăng thêm, trong đó Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack là một trong những quan chức mới nhất nhắc lại quan điểm này.

Trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất tiếp tục chi phối thị trường, sự chú ý đang chuyển sang loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này, gồm số liệu việc làm trống, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp.

Các số liệu lạm phát hoặc thị trường lao động mạnh hơn có thể tiếp tục gây sức ép lên vàng thông qua kỳ vọng lãi suất, trong khi những số liệu yếu hơn sẽ là phép thử đối với việc liệu đợt bán tháo vừa qua đã phản ánh đủ rủi ro từ chính sách tiền tệ thắt chặt hay chưa.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng là đưa giá trở lại trên vùng kháng cự 4.199,00-4.223,90 USD/oz. Nếu duy trì được đà tăng trên vùng này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.244,00 USD/oz và sau đó là 4.257,00 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá tiếp theo trong ngắn hạn của phe bán là phá vỡ ngưỡng 4.162,69 USD/oz, với các mục tiêu thấp hơn tại 4.152,00 USD/oz và sau đó là 4.128,00 USD/oz. Ngưỡng kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.199,00 USD/oz, tiếp theo là 4.223,90 USD/oz. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.162,69 USD/oz, sau đó là 4.152,00 USD/oz.