Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ sau khi thủng mốc 4.300 USD/oz

Trước đó, giá vàng giảm hơn 1% xuống gần mức thấp nhất một tuần trong phiên hôm qua, khi những tín hiệu cứng rắn từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng tăng lãi suất và đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong hai tháng, gây sức ép lên kim loại quý không sinh lợi suất.

Tính đến cuối phiên ngày hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 4.282,53 USD/oz, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/9. Giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên giảm 1,3% xuống 4.318,40 USD/oz.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng đồng USD mạnh lên đang gây sức ép đối với vàng. Theo ông, các phát biểu của quan chức Fed sau cuộc họp FOMC mang quan điểm khá cứng rắn, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm.

Kỳ vọng này được củng cố bởi những phát biểu gần đây của các nhà hoạch định chính sách Fed. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần xem cú sốc năng lượng hiện tại là một nguồn gây lạm phát dai dẳng, thay vì kỳ vọng tác động này tự suy giảm. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins đều bày tỏ ủng hộ quyết định tăng lãi suất vào tuần trước do những lo ngại về lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức 77% và xác suất có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 95%.

Việc kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao cũng hỗ trợ đồng USD, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất tăng có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý so với các tài sản sinh lợi suất. Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến tại Trung Đông tiếp tục tác động đến thị trường thông qua giá năng lượng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cảnh báo rằng ông có thể tấn công Iran. Giá dầu Brent tương lai tăng vượt 100 USD/thùng nhưng vẫn duy trì gần mức thấp nhất trong hai tuần.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá vàng gần như hình thành mối quan hệ nghịch đảo với giá dầu. Giá năng lượng tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó tạo thêm sức ép lên vàng.

Dù những yếu tố này tiếp tục tạo lực cản trong ngắn hạn, TD Securities cho rằng dư địa giảm của vàng có thể hạn chế khi nhu cầu đầu tư đang có dấu hiệu mạnh lên. Ông Ryan McKay, Chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, nhận định mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lãi suất đã có sự thay đổi. Bất ổn địa chính trị, xu hướng phi đô la hóa, lo ngại về tình hình tài khóa, sự suy giảm giá trị tiền tệ và lạm phát vẫn là những yếu tố hỗ trợ nhu cầu vàng.

Theo ông McKay, thị trường hiện đã phản ánh kỳ vọng Fed sẽ có thêm ba đợt tăng lãi suất. Vì vậy, nếu ngân hàng trung ương Mỹ không tăng lãi suất như kỳ vọng, giá vàng có thể nhận thêm động lực đi lên.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư vào vàng đang có dấu hiệu cải thiện bất chấp môi trường lãi suất cao. TD Securities ước tính các quỹ ETF vàng toàn cầu đã tích lũy khoảng 6,3 triệu ounce kể từ tháng 7 và chưa cho thấy dấu hiệu nhu cầu chậm lại.

Hoạt động mua của các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục tạo lực đỡ cho thị trường. Dựa trên dữ liệu hải quan, dòng chảy thương mại và chênh lệch tồn kho, TD Securities ước tính các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua gần 70 tấn vàng mỗi tháng tính theo trung bình động ba tháng và có thể tăng mua khi giá điều chỉnh.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là một trong những nguồn cầu đáng chú ý. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã báo cáo mua vàng trong 22 tháng liên tiếp, trong khi các quỹ ETF vàng tại nước này tiếp tục ghi nhận dòng vốn vào.

Với nhu cầu từ các ngân hàng trung ương duy trì mạnh, dòng vốn ETF cải thiện cùng những lo ngại về lạm phát, tính bền vững tài khóa và sự suy giảm giá trị tiền tệ, TD Securities cho rằng đợt suy yếu hiện tại của vàng có thể chỉ mang tính tạm thời. McKay kỳ vọng kim loại quý có thể bước vào một nhịp tăng mới và vượt 5.000 USD/oz trong năm 2027.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng là đưa giá trở lại trên vùng kháng cự 4.369-4.400 USD/oz. Nếu duy trì được đà tăng trên vùng này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.511 USD/oz và sau đó là 4.530 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá xuống dưới 4.270 USD/oz. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, các mục tiêu giảm sâu hơn lần lượt là 4.235 USD/oz và vùng 4.160-4.180 USD/oz.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.311,69 USD/oz, tiếp theo là 4.343,85 USD/oz. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.275 USD/oz và sau đó là 4.270 USD/oz.