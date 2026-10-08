Giá vàng thế giới phục hồi, áp lực từ lãi suất vẫn hiện hữu

Trước đó, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng vào thứ Tư, do đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư phần lớn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10, trong khi khả năng cơ quan này tăng lãi suất vào tháng 12 được dự báo ở mức 85%.

Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng USD, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá vàng.

Các phát biểu gần đây từ một số quan chức Fed cũng cho thấy chính sách tiền tệ vẫn có thể được duy trì theo hướng thận trọng. Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid cho rằng việc kiểm soát lạm phát có thể đòi hỏi thêm các đợt tăng lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết định hướng chính sách thời gian tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến của áp lực lạm phát.

Trước đó, tại cuộc họp chính sách tháng 9, quan điểm giữa các nhà hoạch định chính sách Fed cũng có sự khác biệt. Một số thành viên cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để hạn chế tác động từ cú sốc giá năng lượng và hàng hóa, trong khi một bộ phận có quan điểm cứng rắn hơn nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa rủi ro lạm phát phát sinh từ sức cầu cao.

Ở chiều hỗ trợ, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục được thị trường chú ý. Dữ liệu chính thức cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong tháng 9, đánh dấu tháng mua ròng thứ 23 liên tiếp.

Theo Peter Grant, nhu cầu mua vàng của khu vực chính thức vẫn là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường. Ông cho rằng giá vàng có thể còn kiểm định vùng 4.000 USD/oz trước khi phục hồi vào cuối năm, với khả năng hướng tới mức 4.400 USD/oz.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng là đưa giá trở lại trên vùng kháng cự 4.162,06 - 4.230,51 USD/oz. Nếu duy trì được đà tăng vượt vùng này, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 4.319,61 USD/oz và 4.331,64 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá trong ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới 4.103,52 USD/oz. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, các mục tiêu giảm sâu hơn lần lượt nằm tại 3.996,06 USD/oz và 3.942,10 USD/oz.

Vùng kháng cự gần nhất được xác định tại 4.142,71 USD/oz, tiếp theo là 4.162,06 USD/oz. Trong khi đó, các mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.114,97 USD/oz và 4.103,52 USD/oz.