Giá vàng thế giới nối dài đà giảm

Trước đó, giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày 19/10 khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng tăng, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Trong khi đó, nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, khi cơ quan này được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.147,87 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,5%, xuống 4.160,10 USD/oz.

Đồng USD tăng nhẹ, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,6%.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại Forex.com, cho rằng những lo ngại về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát đang thúc đẩy lợi suất trái phiếu tăng. Khi lợi suất duy trì ở mức cao, nhà đầu tư vàng phải cân nhắc liệu thị trường trái phiếu có phải là lựa chọn hấp dẫn hơn trong thời điểm hiện tại.

Sau khi Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong năm nay, thị trường đang tập trung theo dõi định hướng chính sách tiếp theo của cơ quan này. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 ở mức 82,8%, trong khi kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 90%.

Ông Razaqzada nhận định vấn đề không chỉ nằm ở việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới hay chờ đến tháng 12, mà còn phụ thuộc vào thông điệp định hướng chính sách. Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn, giá vàng có thể chịu thêm sức ép giảm trong ngắn hạn.

Bên cạnh quyết định lãi suất, nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố vào tuần tới. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng và có thể tác động đến kỳ vọng về triển vọng chính sách tiền tệ.

Mặc dù chịu áp lực trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được một số tổ chức nghiên cứu đánh giá tích cực. Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Matthew Piggott, Giám đốc phụ trách vàng và bạc tại Metals Focus, cho rằng thị trường vàng đang trong giai đoạn tích lũy thay vì bước vào xu hướng giảm, bởi những động lực từng hỗ trợ đợt tăng giá mạnh trong năm 2025 chưa biến mất.

Theo ông, hoạt động mua vào của các tổ chức đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục tạo lực đỡ, giúp giá vàng duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/oz. Đáng chú ý, các nhà đầu tư tổ chức vẫn có xu hướng quay lại thị trường khi giá giảm về gần vùng này, góp phần hình thành ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Ông Piggott nhận định nợ chính phủ gia tăng, thâm hụt ngân sách lớn, chi phí trả nợ cao và những bất ổn liên quan đến chính sách kinh tế Mỹ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm phụ thuộc vào các tài sản định giá bằng USD. Metals Focus cũng dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua ròng lượng vàng đáng kể trong năm 2027, dù quy mô mua đã giảm so với giai đoạn 2022–2024.

Tuy nhiên, xung đột Trung Đông kéo dài đang là trở ngại đối với khả năng phục hồi của giá vàng. Giá năng lượng tăng cao không chỉ đẩy lạm phát lên mà còn hỗ trợ đồng USD và củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo ông Piggott, thị trường cần chứng kiến những tiến triển thực chất trong việc giải quyết xung đột để nhà đầu tư tự tin hơn với quyết định mua vàng trong các nhịp tăng giá.

Dù vậy, Metals Focus không kỳ vọng Fed sẽ thực hiện một chu kỳ tăng lãi suất kéo dài, bởi việc thắt chặt chính sách quá mạnh có thể làm gia tăng nguy cơ kinh tế giảm tốc sâu hơn, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng nhằm đa dạng hóa danh mục.

Tổ chức này vẫn dự báo đà tăng của vàng sẽ trở lại trong quý IV, dù thời điểm phục hồi đã được điều chỉnh lùi lại do xung đột Trung Đông kéo dài. Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng vật chất theo mùa tại Trung Quốc và Ấn Độ được kỳ vọng tạo thêm lực hỗ trợ trong những tháng cuối năm.

Về triển vọng kỹ thuật, ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định ngưỡng kháng cự quan trọng của giá vàng hiện nằm ở 4.235 USD/oz, trong khi lực hỗ trợ tiếp tục xuất hiện khi giá giảm xuống dưới 4.100 USD/oz.