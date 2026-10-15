Giá vàng thế giới nhích tăng sau ba phiên giảm liên tiếp

Trước đó, giá vàng giảm hơn 1% trong phiên giao dịch thứ Tư (14/10), nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng này.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 1,8%, xuống 4.083,94 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 7/10. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên giảm 1,7%, xuống 4.107,90 USD/oz.

Chỉ số USD Index tăng 0,5%, khiến vàng được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng. Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Tư, chỉ số CPI tăng 0,6% trong tháng 9, sau khi tăng 0,4% trong tháng 8.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn dự báo và tiếp tục vượt mục tiêu của Fed cho thấy khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất đang lớn hơn.

“Ở thời điểm hiện tại, những diễn biến này cho thấy Fed có nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất. Kết quả là đồng USD tăng giá, tạo thêm áp lực lên thị trường vàng”, ông Meger cho biết.

Liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ, bà Michelle Bowman, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát, cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ vẫn có thời gian theo dõi diễn biến của thị trường tài chính và nền kinh tế sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9, trước khi quyết định có cần thực hiện thêm biện pháp nào hay không.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng trong phiên thứ Tư sau vụ tấn công nhằm vào trụ sở của công ty dầu khí quốc doanh Saudi Arabia. Trong khi đó, các quan chức Iran nói với Reuters rằng nước này đang triển khai những chiến thuật mới nhằm vào các tàu thuyền, với mục tiêu duy trì giá dầu ở mức cao và tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Dù giá vàng đang chịu sức ép từ triển vọng lãi suất, một số tổ chức phân tích vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Ông Carsten Menke, chuyên gia phân tích tại Julius Baer, cho rằng vàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cùng những lo ngại gia tăng về nợ công Mỹ và gánh nặng chi phí lãi vay ngày càng lớn.

Cùng quan điểm, các chuyên gia phân tích tại Jefferies vẫn xem những nhịp điều chỉnh ngắn hạn của giá vàng là cơ hội mua vào.

Theo Jefferies, mặc dù lợi suất trái phiếu tăng cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, nền kinh tế và tình hình tài chính công của Mỹ khó có thể chịu đựng chi phí vay vốn ở mức cao trong thời gian dài.

Thâm hụt ngân sách hằng năm của Chính phủ Mỹ hiện vào khoảng 2.000 tỷ USD, tương đương 6% GDP, trong khi chi phí trả lãi ròng đã vượt 1.000 tỷ USD. Áp lực tài khóa gia tăng có thể buộc các nhà hoạch định chính sách phải tìm cách kiểm soát chi phí vay vốn, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho giá vàng.

Bên cạnh đó, lạm phát dai dẳng, nợ công gia tăng, nguy cơ mất giá tiền tệ và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục được Jefferies đánh giá là những yếu tố hỗ trợ kim loại quý trong dài hạn.

Tuy nhiên, trước tác động của lãi suất thực tăng cao, Jefferies đã hạ dự báo giá vàng quý IV từ 4.600 USD/oz xuống 4.400 USD/oz, đồng thời điều chỉnh dự báo bình quân năm 2026 từ 4.595 USD/oz xuống 4.511 USD/oz.

Các chuyên gia Jefferies nhận định: “Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với vàng và xem đợt điều chỉnh gần đây là cơ hội mua vào hấp dẫn”.