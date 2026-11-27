Trước đó, giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/11), khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát và kỳ vọng ngày càng gia tăng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gây sức ép lên kim loại quý này.

Tính đến đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 3.566,99 USD/oz. Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 3.500 USD/oz lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025. Giá vàng tương lai tháng 12 tăng 0,9%, lên 3.565,90 USD/oz.

Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường tại Bybit, nhận định: “Giá vàng giao ngay đang kiểm định vùng hỗ trợ quanh mức 3.500 USD/oz. Giá vàng khó có thể phục hồi bền vững cho đến khi thị trường nhận thấy Fed đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc chu kỳ nâng lãi suất. Bên mua vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở thế bất lợi. Tuy nhiên, những diễn biến mới làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên các thị trường tài chính toàn cầu có thể hỗ trợ giá kim loại quý, bên cạnh lực mua vàng được duy trì từ các ngân hàng trung ương”.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy, nhu cầu nội địa mạnh đang thúc đẩy lạm phát tại Mỹ, trong đó một thước đo áp lực giá cơ bản trong tháng 10 ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm trước cao nhất kể từ cuối năm 2023. Điều này củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 và tiếp tục tăng lãi suất vào đầu năm 2027.

Fed đã thực hiện đợt nâng lãi suất đầu tiên trong vòng ba năm vào tháng 9 vừa qua. Mặc dù vàng từ lâu được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, song lãi suất duy trì ở mức cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng là tài sản không mang lại lợi suất.

Trong ngày thứ Năm, HSBC nhận định sự suy yếu kéo dài của thị trường chứng khoán khiến giá vàng đối mặt với nguy cơ giảm xuống dưới ngưỡng 3.400 USD/oz.

Căng thẳng thương mại toàn cầu cũng gia tăng trở lại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một loạt đề xuất thuế quan mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Mặc dù những yếu tố bất lợi vẫn hiện hữu, một số chuyên gia phân tích đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ban đầu khi giá vàng phục hồi từ vùng đáy và duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 3.500 USD/oz, trong bối cảnh hoạt động giao dịch khá trầm lắng do thị trường Mỹ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, cho rằng mặc dù còn quá sớm để khẳng định áp lực bán đã chấm dứt, sự ổn định của giá vàng là tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn mới chỉ nghiêng nhẹ về xu hướng tăng và bất kỳ nhịp phục hồi nào cũng cần được nhìn nhận một cách thận trọng cho đến khi giá vàng hình thành đỉnh mới cao hơn đỉnh trước.

Theo ông Razaqzada, đồng USD vẫn là yếu tố then chốt chi phối diễn biến giá vàng trong thời gian tới. Đáng chú ý, đồng bạc xanh đã không còn phản ứng tích cực trước những dữ liệu kinh tế thuận lợi.

Tăng trưởng kinh tế quý III của Mỹ đạt 4,3% theo tốc độ quy đổi cả năm, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 3,5%, song đồng USD vẫn không thể tăng thêm. Theo ông Razaqzada, điều này cho thấy phần lớn kỳ vọng về chính sách tiền tệ cứng rắn hơn đã được thị trường phản ánh vào giá và đồng USD có thể sắp đảo chiều, ít nhất là trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất Mỹ có thể nhanh chóng tiếp diễn nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới tiếp tục vượt dự báo.

Trong bối cảnh thị trường Mỹ nghỉ Lễ Tạ ơn và thời gian giao dịch ngày thứ Sáu được rút ngắn, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong vùng tích lũy. Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần tới sẽ là báo cáo việc làm của Mỹ.

Theo ông Razaqzada, nếu dữ liệu việc làm phù hợp hoặc vượt kỳ vọng, khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 1/2027 sẽ gia tăng, qua đó gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, số liệu yếu hơn kỳ vọng có thể tạo thêm động lực để kim loại quý kéo dài đà phục hồi.

Cùng quan điểm thận trọng, ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết đồng USD đã suy yếu từ mức cao nhất trong 22 tháng thiết lập hôm thứ Hai, qua đó có thể hỗ trợ thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, chưa có yếu tố rõ ràng lý giải sự đảo chiều đột ngột của thị trường kim loại quý, ngoài đà phục hồi mạnh của chứng khoán Mỹ do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt.

Theo ông Morrison, diễn biến này có thể là tín hiệu cho thấy tâm lý ưa thích rủi ro đang quay trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định liệu đợt điều chỉnh kéo dài 10 tháng trên thị trường kim loại quý đã kết thúc hay chưa.

Trong bối cảnh cả vàng và bạc đang có dấu hiệu tích lũy, cùng với thời gian giao dịch bị rút ngắn do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, ông Morrison khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh diễn giải quá mức những biến động giá trước kỳ nghỉ cuối tuần. Mặc dù nhịp phục hồi vừa qua là tín hiệu đáng khích lệ, khả năng duy trì đà tăng vẫn cần được kiểm chứng trong những phiên giao dịch tiếp theo.