Giá vàng thế giới nhích lên 4.010 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến từ GoldPrice.org cùng phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire và FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 4.010 USD/ounce, nhích tăng sau khi bảo vệ thành công dải đáy ngắn hạn.

Động lực phục hồi xuất hiện khi giá dầu thô WTI lùi về dải 102 USD/thùng và dầu Brent hạ nhiệt xuống mốc 116 USD/thùng nhờ nỗ lực ngoại giao của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan trong việc nối lại đàm phán với Iran, tạm thời xoa dịu mối lo ngại lạm phát năng lượng.

Về mặt vĩ mô, thị trường nợ Mỹ ghi nhận diễn biến đan xen khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm dao động ở mốc 4,71%, kỳ hạn 10 năm lùi về dưới 4,98% và lợi suất thực 10 năm đứng ở mốc 2,66%.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược xác suất 89,5% FED sẽ giữ nguyên lãi suất ở biên độ 3,75-4% trong phiên họp ngày 28-10, dù có tới 82,3% kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm một đợt nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trước khi khép lại năm.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, việc kiểm thử thành công dải hỗ trợ 4.000-4.020 USD/ounce đang phản ánh sức bền của lực cầu bắt đáy.

Báo cáo từ tổ chức tài chính TD Securities cho thấy các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) đã liên tục bán khống quanh mốc 4.000 USD, nhưng một đợt bứt phá bền vững vượt mốc 4.092 USD sẽ kích hoạt làn sóng đóng vị thế bán (short-covering), đẩy giá vàng hướng tới dải kháng cự 4.160-4.180 USD và đường trung bình động 100 ngày (100-day SMA) tại mốc 4.220 USD/ounce.

Tại các thị trường liên thông, giá bạc giao ngay nhích nhẹ lên mốc 54,05 USD/ounce (+0,17%) khi tỷ lệ Vàng/Bạc giằng co quanh 74. Bạc đang giữ vững chốt chặn 53 USD với dải cản gần ngự trị tại 56-57 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay thoái lui về mốc 1.518 USD/ounce (-1,29%), tiếp tục kiểm thử dải hỗ trợ 1.520-1.540 USD và đối mặt với rủi ro trượt dốc về dải 1.440-1.460 USD/ounce nếu lực bán gia tăng.

Giới phân tích tài chính nhận định, việc duy trì mức đóng cửa ngày trên ngưỡng kỹ thuật 4.020 USD/ounce sẽ là điều kiện tiên quyết để phe mua giữ vững cấu trúc tăng trưởng trung hạn trước các phát biểu chính thức từ Chủ tịch FED.