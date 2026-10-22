Giá vàng thế giới mất đà phục hồi, giằng co quanh vùng 4.100 USD/oz

Trước đó, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/10, phục hồi từ mức thấp nhất trong gần một tuần được ghi nhận trước đó trong phiên, nhờ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy giảm. Trong khi đó, nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.137,94 USD/oz, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/10 trong phiên. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 0,2%, đạt 4.150 USD/oz.

Đà phục hồi của vàng được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm phiên thứ hai liên tiếp, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không mang lại lợi suất.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Nhà đầu tư đang tập trung theo dõi cuộc họp của Fed diễn ra ngày 27–28/10 và báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào tuần tới, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình điều chỉnh lãi suất.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay, nhưng nhiều khả năng phải đến tháng 12. Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng 10 đã giảm đáng kể.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 hiện ở mức 88%. Kết quả khảo sát của Reuters cũng cho thấy gần như tất cả các nhà kinh tế đều dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 và tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12, khi các nhà hoạch định chính sách lựa chọn cách tiếp cận thận trọng bất chấp áp lực lạm phát dai dẳng.

Theo ông Grant, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định trong ngắn hạn, song xu hướng vẫn nghiêng về phía giảm. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý khi nhà đầu tư ưu tiên những tài sản mang lại lợi suất.

Ở góc nhìn khác, ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, cho rằng vàng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Mỗi khi giá giảm xuống dưới 4.100 USD/oz, lực mua có xu hướng xuất hiện, hỗ trợ thị trường hình thành vùng đáy. Tuy nhiên, dư địa tăng giá vẫn bị hạn chế chừng nào xung đột tại Trung Đông tiếp tục là vấn đề được quan tâm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu gần như không thay đổi khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, cùng với lượng dầu tồn kho tại Mỹ giảm và việc chưa có đối thoại giữa Mỹ và Iran.