Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Giá vàng nhẫn giảm 4,1 triệu đồng/lượng sau 1 tuần.

Vàng trong nước giảm theo từng nấc

Sáng 25/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chiều 24/10. So với mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng đầu tuần, giá vàng miếng giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Các đơn vị mua bán vàng PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý cùng niêm yết giá bán 141,7 triệu đồng/lượng; riêng DOJI giữ ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trong tuần cho thấy, giá vàng miếng đi xuống theo từng nấc nhỏ thay vì điều chỉnh mạnh trong một phiên. Ngay ngày 19/10, SJC hạ giá 500.000 đồng/lượng, xuống 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Hai phiên tiếp theo, giá giảm thêm lần lượt 500.000 đồng và 300.000 đồng mỗi lượng, về 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng ngày 21/10. Giá đứng yên trong phiên 22/10, trước khi giảm tiếp 300.000 đồng/lượng ở mỗi phiên 23 và 24/10. Trong 6 ngày giao dịch, giá vàng miếng không có phiên nào tăng trở lại.

Giá vàng cập nhật sáng 25/10. Ảnh chụp màn hình

Vàng nhẫn giảm sâu hơn vàng miếng. Vàng nhẫn 9999 của SJC hiện giao dịch ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 4,1 triệu đồng/lượng sau một tuần và đã xuống dưới mốc 140 triệu đồng/lượng. Riêng phiên 23/10, giá vàng nhẫn SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng, mức giảm lớn nhất trong tuần của sản phẩm này. Tại các thương hiệu khác, vàng nhẫn PNJ ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn DOJI ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Khi giá đi xuống, chênh lệch giữa giá mua và giá bán làm khoản thiệt của người mua lớn hơn mức giảm niêm yết. Vàng miếng SJC duy trì khoảng cách mua - bán 3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC 4 triệu đồng/lượng; tại Bảo Tín Minh Châu, khoảng cách với vàng miếng lên 4,6 triệu đồng/lượng. Người mua vàng miếng SJC ở mức 143,6 triệu đồng/lượng đầu tuần, nếu bán lại sáng 25/10, lỗ khoảng 4,9 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn SJC, khoản lỗ sau một tuần khoảng 8,1 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng vàng trang sức bán tại trung tâm thương mại.

Theo dữ liệu tổng hợp của Simplize, ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng SJC thấp hơn khoảng 49 triệu đồng so với đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng lập ngày 2/3/2026. Mức này chỉ còn cao hơn mức thấp nhất trong 12 tháng qua (138,3 triệu đồng/lượng, ngày 10/6/2026) khoảng 3,4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới chịu sức ép từ giá dầu và lãi suất

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 3.994 USD/ounce sau khi giảm 28 USD trong phiên 23/10 (giờ Mỹ); trong phiên có lúc giá xuống 3.975 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7. Tính chung cả tuần, giá vàng mất khoảng 169 USD/ounce, tương đương khoảng 4%, là tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đà giảm diễn ra không đều. Ba phiên đầu tuần, giá vàng lùi chậm từ khoảng 4.186 USD/ounce sáng 19/10 xuống quanh 4.117 - 4.124 USD/ounce. Diễn biến thay đổi trong phiên 22/10, khi giá có thời điểm giảm 2,4%, xuống 4.041,39 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 3/8. Sáng 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh 4.020 USD/ounce, thấp hơn khoảng 100 USD so với 24 giờ trước, rồi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce ở cuối phiên.

Sức ép chính đến từ giá dầu. Giá dầu Brent lên 116,7 USD/thùng, cao nhất 5 tháng, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Giá năng lượng tăng cùng số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Thị trường hiện đặt cược Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tới, song đánh giá cao khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lời.

Nhà phân tích Jim Wyckoff của American Gold Exchange cho rằng, các yếu tố hiện đều bất lợi cho vàng và bạc, bởi nỗi lo lạm phát gia tăng cho thấy các ngân hàng trung ương lớn khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Trên thị trường vàng vật chất, lực mua tại Ấn Độ tăng lên trong tuần nhờ giá thấp vào dịp lễ Dussehra. Trong khi đó, nhu cầu tại Trung Quốc ổn định nhưng người tiêu dùng vẫn hạn chế mua vàng trang sức.

Biểu đồ giá vàng Kito cập nhật lúc 09:47 25/10/2026.

Đáng chú ý, giá trong nước và thế giới không giảm cùng nhịp. Giá vàng thế giới mất khoảng 4%, trong khi giá bán vàng miếng SJC giảm khoảng 1,3%. Quy đổi theo tỷ giá, mức 3.995 USD/ounce tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế, phí. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng, trong khi đầu tháng 10 khoảng cách này ở mức khoảng 12,3 triệu đồng/lượng.

Tuần tới, thị trường hướng vào cuộc họp chính sách của Fed ngày 27 - 28/10 và báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố ngày 29/10, thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát. Khảo sát hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích và nhà đầu tư cá nhân chưa cùng chiều. Trong 17 nhà phân tích Phố Wall tham gia, 41% dự báo giá vàng giảm tiếp, 24% dự báo tăng và 35% cho rằng giá đi ngang. Ngược lại, trong 161 nhà đầu tư cá nhân, 42% kỳ vọng giá tăng và 26% dự báo giảm.

Với thị trường trong nước, các chuyên gia tài chính khuyến nghị, với chênh lệch mua - bán 3 - 4,6 triệu đồng/lượng ở vàng miếng và 4 triệu đồng/lượng ở vàng nhẫn SJC, cùng khoảng cách khoảng 16 triệu đồng/lượng so với giá thế giới, là những yếu tố người mua cần tính đến khi giá còn phụ thuộc diễn biến lãi suất và giá năng lượng.