Trước đó, giá vàng thế giới giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/11), chịu sức ép từ những tín hiệu cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 12. Trong khi đó, sự suy yếu của thị trường chứng khoán Mỹ đã thúc đẩy làn sóng bán tháo trên nhiều loại tài sản.

Tính đến cuối phiên ngày hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 2%, xuống 3.558,25 USD/oz, sau khi có thời điểm chạm mức thấp 3.552,46 USD/oz trong phiên. Trước đó, kim loại quý này đã tăng gần 4% trong phiên giao dịch liền trước, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một năm vào thứ Sáu tuần trước. Giá vàng tương lai tháng 12 giảm 2,6%, xuống 3.557,80 USD/oz.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định: “Giá vàng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lực hỗ trợ đáng kể do các ngân hàng trung ương, đứng đầu là Fed, duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, khiến kim loại quý này tiếp tục chịu sức ép”.

Ông Razaqzada cho biết, áp lực đối với thị trường kim loại quý còn đến từ làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, buộc các nhà đầu tư phải đóng vị thế giao dịch vàng và bạc để giải phóng nguồn vốn ký quỹ.

Các chỉ số Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm khi nhà đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sau đợt tăng giá được thúc đẩy bởi Nvidia. Trong khi đó, sự chú ý của thị trường đang chuyển sang báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed trước cuộc họp tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch đã phản ánh đầy đủ vào giá khả năng Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, đồng thời đánh giá xác suất tăng mạnh hơn ở mức 50 điểm cơ bản là 2%.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không mang lại lợi suất gia tăng.

Phát biểu hôm thứ Hai, ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York cho biết, lạm phát duy trì ở mức cao tiếp tục đặt ra yêu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ đối với ngân hàng trung ương Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tốc độ nâng lãi suất trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế được công bố.

Mặc dù thị trường vàng đang đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn nhận được những đánh giá tích cực. JPMorgan dự báo giá vàng sẽ phục hồi lên 4.500 USD/oz vào cuối năm 2027, trong khi Commerzbank kỳ vọng kim loại quý này sẽ đạt mức 4.100 USD/oz vào cùng thời điểm.

Cùng góc nhìn dài hạn, ông Iggy Ioppe, Giám đốc Đầu tư của Theo Network cho rằng, dù giá vàng vẫn có khả năng giảm thêm trong ngắn hạn, nhà đầu tư không nên bỏ qua giá trị lâu dài của kim loại quý này.

Theo ông Ioppe, thị trường vàng hiện chịu sự chi phối của nhóm nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng, làm khuếch đại biến động giá. Tuy nhiên, giá vàng giảm có thể từng bước kích thích nhu cầu mua vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương, nhà đầu tư cá nhân và người tiêu dùng trang sức, đặc biệt tại những thị trường nhạy cảm với giá như Trung Quốc và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư tiềm ẩn từ những nhà đầu tư từng đứng ngoài đợt tăng giá lịch sử của vàng cũng có thể trở thành động lực hỗ trợ thị trường. Bất chấp đợt bán tháo gần đây, ông Ioppe cho rằng giá trị cốt lõi của vàng, đặc biệt là khả năng bảo toàn sức mua, vẫn được duy trì.

Vị chuyên gia này cũng đặt câu hỏi về tính bền vững của môi trường lợi suất thực ở mức cao hiện nay, trong bối cảnh tình hình tài khóa của Chính phủ Mỹ ngày càng xấu đi.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chống lạm phát kỳ hạn 10 năm đã tăng từ 1,8% lên khoảng 2,9% trong vòng một năm. Theo phân tích của ông, khoảng hai phần ba mức tăng này phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi phần còn lại xuất phát từ những lo ngại về mức độ tín nhiệm của Chính phủ Mỹ.

Ông Ioppe cũng cảnh báo thị trường trái phiếu có thể đang quá lạc quan về khả năng Fed đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, khi sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu và các rào cản thương mại vẫn là những yếu tố gây áp lực lạm phát mang tính cơ cấu.

Về triển vọng thời gian tới, ông cho rằng dữ liệu việc làm suy yếu, lạm phát hạ nhiệt hoặc Fed chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn có thể trở thành chất xúc tác giúp giá vàng đảo chiều. Giá dầu giảm cũng có thể hỗ trợ nhu cầu vàng khi các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng có thêm nguồn lực tài chính để mua kim loại quý.