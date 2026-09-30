Giá vàng thế giới lình xình trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ

Trước đó, vàng đã phục hồi trong phiên thứ Ba sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tuần ở phiên đầu tuần. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới đường trung bình động 100 ngày trong bối cảnh lo ngại về lạm phát tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Tính đến cuối phiên, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.142,89 USD/oz. Trong phiên thứ Ba, giá có thời điểm giảm xuống 4.112,97 USD/oz, chỉ nhỉnh hơn mức thấp nhất trong hơn 7 tuần là 4.110,55 USD/oz ghi nhận hôm thứ Hai. Giá vàng tương lai chốt phiên tăng khoảng 0,3% lên 4.179,70 USD/oz.

“Diễn biến hôm nay chỉ là sự điều chỉnh sau đợt giảm của ngày hôm qua. Tôi vẫn cho rằng vàng đang phải đối mặt với một số lực cản khá đáng kể”, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho biết.

Phiên trước đó, giá vàng giảm gần 4%, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 10/6 và xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/8. Kim loại quý chịu sức ép từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá năng lượng tăng, cùng những lo ngại về lạm phát làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất.

Theo ông Grant, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất đang hỗ trợ đồng USD, trong khi lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao, qua đó có thể hạn chế dư địa phục hồi của vàng. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài, còn lợi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá 68% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 và 95% khả năng lãi suất được nâng vào tháng 12.

Trong khi áp lực lãi suất vẫn bao trùm thị trường, diễn biến của dòng vốn ETF đang trở thành một yếu tố đáng chú ý đối với triển vọng của vàng. Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, đồng USD lên giá và hoạt động bán ra sau khi vàng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.230 USD/oz đang gây sức ép lên kim loại quý. Hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng cũng có thể làm gia tăng áp lực bán.

Đáng chú ý, lợi suất thực trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên gần 2,85%, mức cao nhất trong 18 năm, trong khi thị trường lãi suất ngắn hạn đang định giá thêm ba đợt tăng lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, của Fed từ nay đến tháng 4 năm sau. Theo ông Hansen, chi phí cơ hội tăng cao là lực cản đáng kể đối với một tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Tuy nhiên, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF vẫn tiếp tục phục hồi bất chấp lợi suất thực tăng mạnh. Ông Hansen cho rằng đây là một diễn biến đáng chú ý và dòng vốn ETF sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi để đánh giá khả năng duy trì nhu cầu đầu tư đối với vàng.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Hansen cho rằng lợi suất cao dù gây bất lợi cho vàng nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực tài khóa và chi phí trả nợ, qua đó có thể củng cố nhu cầu nắm giữ kim loại quý để phòng ngừa rủi ro tài chính và nợ chủ quyền. Tuy nhiên, nếu căng thẳng thanh khoản gia tăng, vàng với tính thanh khoản cao cũng có thể trở thành tài sản được bán ra để huy động tiền mặt, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá trong ngắn hạn.