Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và phân tích kỹ thuật từ FXStreet, FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 3,565 USD/ounce.

Kim loại quý vừa trải qua phiên giao dịch trầm lắng do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn, khiến thanh khoản sụt giảm mạnh sau nhịp hồi phục từ mức đáy 15 tháng tại 3.426 USD/ounce thiết lập hôm 25-11.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất tiếp tục củng cố lập trường thắt chặt tiền tệ của FED. Tăng trưởng GDP quý III của Mỹ theo ước tính lần hai đạt tới 4,3% (vượt xa mức 3,4% trước đó), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 189.000 và chỉ số lạm phát Core PCE tháng 10 neo cao ở mức 3,3%.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất FED nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong phiên họp tháng 12 đã vọt lên mức 97-99,4%, đồng thời thị trường bắt đầu định giá thêm các đợt tăng lãi suất vào tháng 1 và tháng 3 năm sau.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật của chuyên gia Bruce Powers từ FXEmpire, nỗ lực kích hoạt mô hình nến búa (bullish hammer) của vàng đã thất bại khi giá chạm mức đỉnh hai ngày tại 3.607 USD rồi nhanh chóng bị phe bán ép ngược trở lại dưới mốc 3.590 USD.

Việc giá đóng cửa ở mức 3.566 USD cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng giá vẫn chưa được xác nhận. Vàng hiện đối mặt với nguy cơ kiểm định lại dải hỗ trợ then chốt 3.500 - 3.520 USD; nếu đứt gãy mốc 3.500 USD, giá có thể lùi sâu về dải 3.380-3.400 USD hoặc mốc 3.268 USD/ounce.

Ngân hàng HSBC cảnh báo nếu thị trường chứng khoán tiếp tục suy yếu, đà xả hàng có thể đẩy vàng về mốc sàn 3.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia Vladimir Zernov nhận định nếu bứt phá bền vững qua mốc 3.600 USD và vùng cản 3.630-3.650 USD, vàng mới có cơ hội mở đường hướng lên mốc đỉnh ngắn hạn 3.690 USD và đường MA 20 ngày quanh 3.840 USD/ounce.

Tại thị trường kim loại quý liên thông, sắc xanh nhẹ xuất hiện nhờ dòng tiền bắt đáy. Giá bạc giao ngay nhích tăng lên dải 41,54 USD/ounce (+0,27%) khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) hạ nhiệt xuống dưới mốc 86 USD, nỗ lực trụ vững trên dải cản 40,50 - 41 USD để hướng tới mục tiêu 44,50-45 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay hồi phục 1,02% lên mốc 1.273,80 USD/ounce, kiểm thử dải kháng cự 1.280-1.300 USD/ounce nhờ lực nâng từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Mỹ và đà tăng 1,9% của palladium.

Giới phân tích cho rằng, sự kết hợp giữa kỳ vọng FED thắt chặt tiền tệ kéo dài và các chính sách thuế quan mới của Mỹ sẽ tiếp tục là rào cản đè nặng lên các tài sản phi lợi suất, khiến kim loại quý dễ tổn thương trước các đợt kiểm định đáy mới nếu không sớm xuất hiện lực mua đủ mạnh.