Giá vàng thế giới liệu đã vào chu kỳ phục hồi?

Trước đó, giá vàng tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (27/10), được hỗ trợ bởi đà giảm của giá dầu, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.055,14 USD/oz, sau khi có thời điểm giảm xuống 3.987,14 USD/oz trong phiên. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 0,9%, đạt 4.074,60 USD/oz.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định: “Giá dầu hạ nhiệt có thể hỗ trợ giá vàng, bởi điều này giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát và phần nào làm dịu lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed”. Theo ông Grant, thị trường hiện chủ yếu biến động theo những thông tin mới từ Trung Đông và diễn biến của các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Giá dầu tương lai giảm hơn 1% trong phiên thứ Ba khi sự chú ý chuyển sang các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì gần mức cao nhất trong nhiều tháng, trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia tiếp diễn, cùng nguy cơ Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Ở chiều ngược lại, ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cảnh báo: “Nếu giá dầu thô tiếp tục tăng, điều đó sẽ gây ra áp lực lạm phát đáng lo ngại, buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Đây là yếu tố bất lợi đối với giá vàng”.

Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã phát tín hiệu sẽ không tiếp tục nâng lãi suất ngắn hạn trong tuần này. Tuy nhiên, trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát vẫn là vấn đề trọng tâm, giới đầu tư cho rằng việc tạm dừng tăng lãi suất có thể không kéo dài. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 83%.

Bên cạnh quyết định lãi suất của Fed, nhà đầu tư cũng chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Năm. Đây là thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao trong quá trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2%.

Theo kết quả khảo sát của Reuters, các nhà phân tích đã hạ dự báo giá vàng năm 2026 trong quý thứ hai liên tiếp, do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục neo cao trong thời gian dài hơn. Dù vậy, giới phân tích vẫn dự báo giá vàng có thể phục hồi vào năm 2027.

Nhận định về triển vọng thị trường, nhóm phân tích do ông Aakash Doshi, Giám đốc Chiến lược vàng tại State Street Investment Management, dẫn dắt cho rằng lãi suất cao và sức mạnh của đồng USD tiếp tục gây sức ép lên vàng, tài sản không mang lại lợi suất. Mặc dù vậy, tổ chức này vẫn duy trì dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.750–5.500 USD/oz vào cuối quý I/2027, song đã hạ xác suất xảy ra kịch bản tích cực này từ 70% xuống 60%, phản ánh những rủi ro gia tăng đối với triển vọng thị trường.

Trong khi đó, bà Suki Cooper, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Standard Chartered, cảnh báo giá vàng cần sớm thiết lập vùng hỗ trợ vững chắc để hạn chế nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Theo bà, làn sóng bán tháo gần đây không chỉ diễn ra trên thị trường vàng mà còn lan rộng sang nhiều loại tài sản khác, phản ánh những lo ngại đối với lĩnh vực công nghệ và nhu cầu thanh khoản để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Về mặt kỹ thuật, bà Cooper xác định 3.886 USD/oz là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng duy trì dưới mức này, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Tuy nhiên, Standard Chartered vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn, với dự báo giá vàng bình quân đạt 4.650 USD/oz trong quý IV/2026 và tăng lên 4.850 USD/oz trong quý I/2027.