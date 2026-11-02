Giá vàng thế giới lấy lại mốc 3.900 USD/oz

Tuần trước, giá vàng tiếp tục ghi nhận một tuần giảm mạnh khi đà phục hồi đầu tuần nhanh chóng bị đảo ngược bởi áp lực bán gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng tiếp tục thắt chặt chính sách, cùng với làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên thứ Sáu, kéo theo hoạt động bán ra trên diện rộng tại thị trường kim loại quý.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 16 chuyên gia có 1 chuyên gia (6%) dự báo giá vàng tăng, 10chuyên gia (63%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 5 chuyên gia còn lại (31%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 184 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 98 người (53%) kỳ vọng giá tăng, 56 người khác (30%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 30 nhà đầu tư còn lại (16%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định: “Sức hấp dẫn của vàng đã suy giảm”. Theo ông, giá vàng từng ở gần mức 4.700 USD/oz vào cuối tháng 8, nhưng hiện đã giảm xuống dưới dải Bollinger dưới, tương đương mức thấp hơn hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động 20 ngày.

Tuy nhiên, Chandler cho rằng thị trường vẫn chưa xuất hiện một đợt bán tháo mang tính đầu hàng. Nếu giá vàng tiếp tục thiết lập mức thấp mới trong năm, kim loại quý này có thể giảm về vùng 3.750 - 3.850 USD/oz.

Cùng dự báo xu hướng giảm, Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, khi thị trường đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và nguy cơ xung đột tại Iran tái diễn. Ông lo ngại Tổng thống Donald Trump có thể có những động thái khiến căng thẳng leo thang, dẫn đến làn sóng né tránh rủi ro mạnh trên thị trường.

Trong khi đó, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hoạt động tại Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này do chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều.

Theo ông, các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz có thể dẫn đến hành động trả đũa ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Diễn biến này có thể đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Ngược lại, nếu đảng Dân chủ giành thêm lợi thế trong cuộc bầu cử, tâm lý bất an của những người ủng hộ đảng Cộng hòa có thể thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Dù dự báo giá vàng đi ngang, Checkan vẫn nhìn nhận các đợt giảm giá là cơ hội mua vào với mức giá hấp dẫn.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ phải theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng cùng những sự kiện địa chính trị có khả năng tác động mạnh đến thị trường. Trong đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 được xem là hai yếu tố đáng chú ý nhất.

Tuần giao dịch bắt đầu với việc công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) trong tháng 10 vào sáng thứ Hai. Sang thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận số liệu việc làm còn trống từ báo cáo JOLTS, trong khi diễn biến bỏ phiếu tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tiếp tục chi phối các thông tin thời sự.

Ngày thứ Tư, thị trường sẽ có thêm dữ liệu về việc làm tại Mỹ thông qua báo cáo việc làm phi nông nghiệp khu vực tư nhân của ADP, tiếp đó là chỉ số PMI ngành dịch vụ của ISM. Đến thứ Năm, giới giao dịch sẽ theo dõi quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cùng với số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ.

Tuần giao dịch khép lại vào sáng thứ Sáu với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, tiếp theo là kết quả sơ bộ khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.