Giá vàng thế giới lao dốc, trong nước giảm cầm chừng

Giá vàng xuống mức thấp nhất 2 tháng

Sáng 23/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.026 USD/ounce, giảm 107 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Đây là mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua, kể từ phiên 3/8.

Giá vàng giảm mạnh do căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Việc giá vàng chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce đã thúc đẩy các quỹ đầu cơ bán ra. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng làm gia tăng áp lực này.

Giá vàng thế giới giảm khi các quỹ đầu cơ bán ra.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cùng hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương vẫn tương đối vững, có thể giúp giá vàng duy trì vùng hỗ trợ 4.000 - 4.100 USD/ounce.

Dù giá vàng thế giới giảm sâu, song giá vàng trong nước đang có diễn biến giảm khá cầm chừng. Mở cửa phiên giao dịch 23/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và hàng loạt các công ty khác niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng; giá bán là 142 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Quản lý kinh doanh vàng từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Trong tuần này, giá vàng trong nước đón nhận thông tin Chính phủ đã ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2026.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, với Nghị định mới được ban hành, phương thức quản lý thị trường vàng được thay đổi theo hướng minh bạch, hiện đại và phù hợp hơn với thực tiễn, nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường vàng.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phù hợp với Luật Đầu tư số 143/2025/QH15. Theo đó, Nghị định quy định hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và bãi bỏ các quy định về điều kiện, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, đồng thời chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Việc điều chỉnh này giảm bớt yêu cầu về điều kiện gia nhập thị trường, phù hợp với định hướng cải cách, đơn giản hóa thủ tục, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý nhà nước.

“Việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu quản lý nhà nước. Các tổ chức, cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, thuế, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan”, NHNN thông tin.

Hoạt động sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua, bán vàng miếng vẫn là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được NHNN cấp Giấy phép. Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu tiếp tục thực hiện theo Giấy phép, hạn mức của NHNN, trừ các trường hợp được xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mua vàng từ 5 triệu trở lênkhông được thanh toán bằng tiền mặt

Một nội dung đáng chú ý đó là Nghị định quy định việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng/ngày bắt buộc không được dùng tiền mặt.

So với quy định trước đây tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP (từ 20 triệu đồng, thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng và của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng), ngưỡng giá trị được hạ xuống 5 triệu đồng và hình thức thanh toán được mở rộng ra mọi phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi (chuyển khoản), nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của NHNN.

“Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch của giao dịch mua, bán vàng, nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu dòng tiền, phòng, chống thất thu thuế và hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh vàng; ngưỡng 5 triệu đồng được xác định thống nhất với ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt theo pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán nhằm bảo đảm phù hợp với thói quen tiêu dùng không tiền mặt của người dân hiện nay, đồng thời thống nhất cách hiểu và không tạo rào cản đối với giao dịch mua, bán vàng”, NHNN phân tích.

Một nội dung quan trọng khác của Nghị định là sửa đổi, bổ sung quy định về nhập khẩu vàng nguyên liệu theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được NHNN xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng gia công và xuất khẩu sản phẩm gia công, thay cho Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm theo quy định trước đây và không còn yêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ được NHNN xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hằng năm căn cứ năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ.

Quy định này góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, thúc đẩy sản xuất, gia công và xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu vàng trang sức trong khu vực…