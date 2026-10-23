Giá vàng thế giới lao dốc mạnh nhất từ đầu tháng 8

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay giảm 3,11% tương đương 128,72 USD/ounce, xuống còn 4.003,79 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất của kim loại quý này kể từ ngày 3/8. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 2,2%, xuống còn 4.060,40 USD/ounce.

Áp lực giảm giá xuất hiện trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh. Giá dầu tăng khoảng 3%, lên mức cao nhất trong năm tháng, sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Ả Rập làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ một trong những khu vực xuất khẩu năng lượng chủ chốt thế giới.

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - cho biết giá năng lượng tăng đang làm gia tăng những lo ngại về áp lực lạm phát. Điều này khiến thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất hoặc duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Giá vàng giảm mạnh nhất trong hơn 2 tháng. Ảnh: Reuters.

Thông thường, vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, kim loại quý này không tạo ra lợi suất định kỳ, do đó sức hấp dẫn có thể suy giảm khi lãi suất tăng, khiến các tài sản sinh lời khác trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Áp lực đối với giá vàng còn đến từ các số liệu kinh tế Mỹ công bố tuần trước. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng và lạm phát sản xuất đều cao hơn dự báo, củng cố quan điểm rằng Fed có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát đà tăng giá.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/10. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 78%.

Bên cạnh quyết định chính sách của Fed, dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29/10 cũng được kỳ vọng cung cấp thêm manh mối về triển vọng lãi suất. Đây là một trong những chỉ số lạm phát được ngân hàng trung ương Mỹ theo dõi sát sao trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ.

Theo các nhà kinh tế của ngân hàng Intesa Sanpaolo, thị trường kim loại quý có thể chưa hình thành xu hướng rõ ràng trong thời gian tới, dù biến động giá vẫn ở mức cao. Giá vàng có khả năng dao động quanh mức bình quân 4.200 USD/ounce trong vài quý tiếp theo, trong bối cảnh nhu cầu trang sức toàn cầu suy giảm mạnh.

Ở thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 5,4%, xuống còn 54,84 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 3,7%, còn 1.570,85 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ ngày 17/7. Giá palladium cũng giảm 2,7%, xuống 1.057,83 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Ấn Độ đã cấp giấy phép nhập khẩu khoảng 6.500 tấn bạc trong 6 tháng tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa lễ hội. Động thái này diễn ra tại quốc gia được xem là thị trường tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới.