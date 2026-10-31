Giá vàng thế giới 'lao dốc' mạnh nhất 1 năm qua

Theo dữ liệu thị trường sáng 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,58% tương đương 143,83 USD/ounce xuống còn 3.875,53 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 3,3%, chốt phiên ở mức 3.898,90 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá bạc giảm 6,5%, xuống còn 49 USD/ounce, lần đầu tiên xuyên thủng ngưỡng 50 USD trong vòng 11 tháng. Palladium cũng mất mốc 1.000 USD/ounce, trong khi bạch kim chịu áp lực bán mạnh.

Giá vàng và các kim loại trắng đều giảm sâu trong phiên giao dịch sáng 31/10 (giờ Việt Nam). Ảnh: MarketScreener.

Ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập - nhận định đà điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán đang tạo sức ép lớn lên nhóm kim loại quý. Theo ông Tai Wong, lợi nhuận doanh nghiệp từng là nền tảng thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI, nhưng những dấu hiệu suy yếu gần đây đang khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay.

Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia phân tích của Commerzbank cho rằng đà giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ trong phiên cuối tuần có thể đã kích hoạt hoạt động bán tháo các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, đồng thời làm gia tăng áp lực từ các lệnh gọi ký quỹ. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn kỳ vọng thị trường kim loại quý có thể phục hồi trong thời gian tới.

Kể từ khi lập đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce vào tháng 1, giá vàng đã giảm khoảng 30%. Áp lực đi xuống xuất phát từ kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, cùng với nhu cầu mua vàng suy yếu tại thị trường châu Á. Dù vậy, giới phân tích cho rằng hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương thường có xu hướng tăng khi giá vàng xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Thị trường bạc chịu áp lực bán mạnh trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp suy yếu và tâm lý thận trọng gia tăng trên thị trường tài chính. Ảnh: Yahoo Finance.

Trong tuần này, giá bạc, bạch kim và palladium giảm từ 7-9%. Đà lao dốc khiến chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của ba kim loại trên rơi sâu vào vùng quá bán, lần đầu tiên trong vòng ba năm, phản ánh áp lực bán đang gia tăng.

Theo ông Tai Wong, điểm đáng lo ngại là xu hướng giảm của nhóm kim loại quý màu trắng diễn ra dai dẳng và liên tục, thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng một cú sốc ngắn hạn rồi nhanh chóng phục hồi.

Riêng với bạc, kim loại này ngày càng phụ thuộc vào triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp. Ngân hàng HSBC cho biết nhu cầu bạc trong sản xuất công nghiệp và chế tác trang sức đang suy giảm. Ngân hàng này dự báo giá bạc bình quân năm 2027 đạt 64 USD/ounce, thấp hơn mức dự báo 71 USD/ounce của năm nay.

Tương quan giá giữa vàng và bạc cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể. Hiện nhà đầu tư cần khoảng 79 ounce bạc để mua một ounce vàng - mức cao nhất trong 11 tháng. Trong khi đó, hồi tháng 1, khi giá bạc lập đỉnh lịch sử 122 USD/ounce, tỷ lệ này chỉ ở mức 46 ounce bạc cho một ounce vàng.

Theo công ty tư vấn Metals Focus, xét trên phương diện lịch sử, bạc vẫn còn dư địa giảm giá so với vàng. Tỷ lệ giá vàng/bạc trung bình trong giai đoạn 2020-2025 ở mức 82.

Cùng xu hướng, giá bạch kim và palladium lần lượt chạm mức thấp nhất trong 13 tháng và 17 tháng. Tỷ lệ giá vàng/bạch kim tăng lên 2,7 lần, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025.

Chốt phiên giao dịch, giá bạch kim giảm 4,2%, xuống còn 1.425,02 USD/ounce, palladium giảm 3% còn 976,08 USD/ounce. Nỗi lo nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô suy yếu tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá hai kim loại này.