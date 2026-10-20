Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giao ngay giảm một mạch hơn 70 USD xuống 4.116 USD/ounce trong phiên sáng nay. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm giảm một mạch hơn 70 USD xuống 4.116 USD/ounce, cũng là mức giá thấp nhất trong gần một tuần qua.

Sau đó, giá kim loại quý đã thu hẹp đà giảm và hiện duy trì quanh vùng 4.126 USD/ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư lạc quan trở lại.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,3%, xuống 4.146 USD/ounce.

Đà giảm trên cũng kéo theo giá hàng loạt kim loại khác giảm theo. Cụ thể, giá bạc giao ngay giảm 0,7%, xuống 56,69 USD/ounce; giá bạch kim đi ngang ở mức 1.639,65 USD/ounce; trong khi giá palladium giảm 0,7%, xuống 1.112,08 USD/ounce.

Trong tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất điều hành thêm 0,25%, lên 3,75-4%. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới là 83%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 94%.

Lãi suất cao hơn thường gây sức ép lên giá vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý, vốn không mang lại lợi suất, theo Reuters.

Dù gặp nhiều "lực cản" trên thị trường như đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu neo ở mức cao, các chuyên gia Bloomberg nhận định trong tháng 10, giá vàng nhìn chung vẫn duy trì trên ngưỡng 4.100 USD/ounce, ổn định trở lại sau khi giảm hơn 6% trong tháng trước.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu Brent đi ngang nhưng tiếp tục dao động gần mức cao nhất trong 5 tháng, đặc biệt trong bối cảnh các nhà giao dịch cân nhắc nguy cơ Iran tiếp tục tấn công tại eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent chuẩn tham chiếu toàn cầu hiện giao dịch trên 109 USD/thùng, gần mức cao nhất kể từ tháng 5. Trong khi đó, dầu WTI tại Mỹ dao động quanh 98 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã tăng gần 80% trong năm nay khi các cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông cũng như giữa Nga và Ukraine làm gián đoạn nguồn cung năng lượng. Giá các sản phẩm dầu tinh chế thậm chí còn tăng mạnh hơn, trong đó hợp đồng dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu tăng vọt.

Tuy căng thẳng tại tuyến hàng hải này gần đây gia tăng trở lại, hoạt động xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vịnh Ba Tư vẫn được duy trì ở mức cao. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với Fox News rằng lưu lượng dầu đã phục hồi lên khoảng 80% so với mức trước chiến tranh, dù hoạt động vận chuyển các sản phẩm dầu tinh chế vẫn bị hạn chế.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/10 ngập trong sắc xanh. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,11%, chốt phiên ở mức 26.430,89 điểm, trong khi S&P 500 tăng 0,41%, lên 7.690,73 điểm. Ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,07% xuống 51.966,03 điểm, theo CNBC.

Tuần trước, chỉ số S&P 500 đã giảm gần 2%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6 còn Nasdaq Composite lao dốc 4,5%, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 tuần liên tiếp.

Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin cũng mất hơn 6% và ghi nhận hiệu suất hàng tuần tệ nhất kể từ tháng 4/2025. Đây là nhóm ngành bị bán ròng mạnh nhất trên thị trường toàn cầu trong tuần trước. Theo Goldman Sachs, các quỹ phòng hộ đã bán cổ phiếu công nghệ với tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận.