Giá vàng thế giới lại mất mốc 3.950 USD/oz

Giá vàng thu hẹp đà tăng trước đó và giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/11), khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng gây sức ép lên kim loại quý. Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ để tìm kiếm tín hiệu về chính sách tài khóa.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 3.927,18 USD/oz. Trước đó, giá vàng có thời điểm giảm 1%, xuống mức thấp nhất phiên là 3.893,31 USD/oz. Giá dầu giảm đã phần nào xoa dịu lo ngại về lạm phát, giúp vàng tăng giá trong thời gian ngắn trước khi quay đầu giảm trở lại.Giá vàng tương lai tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,7%, xuống còn 3.940,40 USD/oz.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho rằng đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu tăng đang gây sức ép lên giá vàng. Trong khi đó, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất giảm nhẹ đã phần nào cải thiện sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lãi. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 79%.

Sự chú ý của nhà đầu tư cũng hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Các cuộc thăm dò và giới phân tích độc lập nghiêng về khả năng đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi cục diện Thượng viện vẫn chưa rõ ràng.

Theo ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại Forex.com, nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng toàn diện, đồng USD có thể chịu áp lực do chính quyền gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thông qua các đạo luật, bao gồm những biện pháp liên quan đến trần nợ công. Đồng USD suy yếu có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đã hạ dự báo mức tăng nhu cầu đầu tư vàng trong năm nay từ 400 tấn xuống còn 200 tấn, đồng thời nâng dự báo về lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương.

Mặc dù thị trường vàng vẫn chịu áp lực sau đợt bán tháo mạnh trong tháng 10, Commerzbank cho rằng triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn tích cực. Giá vàng đã ghi nhận tháng 10 tồi tệ nhất kể từ năm 2008, với mức giảm gần 7%, sau khi có thời điểm xuống 3.870 USD/oz, thấp nhất trong hơn một năm.

Trong báo cáo mới nhất, ông Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, nhận định đà giảm gần đây của vàng là quá mức và chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố cơ bản của thị trường.

Theo ông, lãi suất tăng và lạm phát dai dẳng đã gây sức ép lên vàng, nhưng chưa thể giải thích toàn bộ đợt bán tháo. Đáng chú ý, dù kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ giảm bớt sau cuộc họp tuần trước, kéo lợi suất trái phiếu danh nghĩa và lợi suất thực đi xuống, giá vàng vẫn giảm mạnh.

Ông Fritsch cho rằng áp lực thanh khoản trên thị trường tài chính là một trong những nguyên nhân quan trọng. Đợt điều chỉnh mạnh của cổ phiếu công nghệ có thể đã buộc một số nhà đầu tư bán vàng để bù đắp thua lỗ và đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ. Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng cho thấy vị thế mua ròng của các nhà đầu tư đầu cơ giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng vào tháng 10.

Bất chấp những biến động ngắn hạn, Commerzbank vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Theo ông Fritsch, thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ đã vượt 6% GDP trong năm tài khóa vừa qua, trong khi tỷ lệ nợ công trên GDP đạt 100%, làm gia tăng áp lực đối với chính sách tiền tệ.

Gánh nặng nợ công có thể hạn chế khả năng Fed tiếp tục tăng mạnh lãi suất, bởi chi phí trả lãi nợ của Chính phủ Mỹ sẽ gia tăng. Ngay cả khi lạm phát duy trì ở mức cao, Fed có thể khó nâng lãi suất đến mức cần thiết để kiểm soát giá cả. Ông Fritsch cho rằng kịch bản này có thể hỗ trợ giá vàng tăng trong dài hạn.