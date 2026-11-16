Giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới với đà tăng nhẹ

Tuần trước, giá vàng ghi nhận thêm một tuần giảm mạnh, khi đà phục hồi đầu tuần được hỗ trợ bởi giá dầu giảm và đồng USD suy yếu, nhanh chóng bị đảo ngược trước dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng gia tăng, đẩy kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 13 chuyên gia có 2 chuyên gia (15%) dự báo giá vàng tăng, 10 chuyên gia (62%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 3 chuyên gia còn lại (23%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 160 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 67 người (42%) kỳ vọng giá tăng, 60 người khác (38%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 33 nhà đầu tư còn lại (21%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho biết, giá vàng đã giảm khoảng 4,5% trong tuần qua, xuống mức thấp mới của năm, quanh 3.852,70 USD/oz. Theo ông, dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, sau báo cáo việc làm tương đối tích cực, đã đẩy lãi suất và kỳ vọng lãi suất tăng, qua đó gây sức ép lên thị trường vàng. Ông cảnh báo giá vàng chưa cho thấy dấu hiệu xác lập đáy rõ ràng và có thể tiếp tục giảm về vùng 3.750 USD/oz. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo có thể là 3.500 USD/oz.

Cùng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục suy yếu trong tuần này. Theo ông, đà phục hồi gần đây đã nhường chỗ cho một làn sóng bán tháo mới, đưa giá vàng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 5% tiếp tục là những yếu tố bất lợi đối với kim loại quý. Ông cho rằng xu hướng giảm có thể kéo dài, hướng tới vùng 3.300 USD/oz như dự báo trước đó. Tuy nhiên, xu hướng này có thể bị cản trở nếu Fed làm giảm kỳ vọng của thị trường về khả năng nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12.

Nhận định về rủi ro giảm giá, ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng vàng đang đứng trước thời điểm quan trọng khi kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 3.900 USD/oz đối với hợp đồng tương lai trên sàn COMEX. Đây là vùng giá từng nhiều lần hỗ trợ thị trường kể từ cuối năm 2025. Dù giá đã có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng này, ông cho rằng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phá vỡ đủ rõ ràng để xác nhận xu hướng giảm sâu.

Theo ông Jesse Colombo, nếu giá vàng phá vỡ vùng 3.900 USD/oz với biên độ đáng kể, kim loại quý có thể giảm thêm 400-500 USD, hướng tới vùng 3.400-3.500 USD/oz. Ông đặc biệt lưu ý đà tăng của đồng USD khi chỉ số USD đã vượt các ngưỡng 102 và 103. Chừng nào đồng bạc xanh chưa có dấu hiệu đạt đỉnh, ông vẫn thận trọng trong việc xác định đáy của giá vàng.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cũng cảnh báo nguy cơ thị trường xuất hiện thêm một đợt bán tháo mạnh. Theo ông, đồng USD tiếp tục tăng giá, trong khi những yếu tố từng hỗ trợ vàng như hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương không còn nổi bật trong tâm lý giao dịch hiện tại. Nếu Fed nâng lãi suất mạnh hơn dự kiến, đặc biệt với mức tăng 50 điểm cơ bản, giá vàng có thể bước vào một làn sóng giảm mới.

Ông Pavilonis cho rằng giá vàng đang giao dịch quanh đường trung bình động 100 tuần và có khả năng kiểm tra đường trung bình động 200 tuần, gần mức 3.200 USD/oz. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn, đồng thời nhận định thị trường có thể tiếp tục đi ngang trước khi xuất hiện xu hướng rõ ràng. Theo ông, một đợt bán tháo mạnh nữa có thể xảy ra trước khi giá vàng phục hồi.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Theo ông, các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn tích cực, nhưng triển vọng trước mắt chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, giá dầu tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong bối cảnh xung đột tại Iran chưa kết thúc.

Ở chiều ngược lại, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần này. Ông dự báo giá vàng giao ngay có thể vượt ngưỡng 4.000 USD/ozmột lần nữa, dù chưa chắc chắn kim loại quý có thể duy trì trên mức giá này.

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt thông tin kinh tế quan trọng, bao gồm các chỉ số về tiêu dùng, sản xuất công nghiệp, nhà ở và việc làm, cùng với biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed.

Sáng thứ Hai, thị trường sẽ đón nhận kết quả khảo sát hoạt động sản xuất Empire State, tiếp đó là phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại một hội nghị ở San Francisco. Đến thứ Ba, giới giao dịch sẽ tập trung theo dõi báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ.

Sáng thứ Tư, số liệu doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất giao dịch tháng 10 sẽ được công bố, trước khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 10 vào buổi chiều. Sang thứ Năm, thị trường sẽ theo dõi kết quả khảo sát hoạt động sản xuất của Fed Philadelphia cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế khép lại vào sáng thứ Sáu với báo cáo điều chỉnh về chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan.