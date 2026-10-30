Giá vàng thế giới hướng tới tháng giảm thứ hai liên tiếp

Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô leo thang và lạm phát cao tại Mỹ đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm.

Vàng miếng được bán tại cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đó, vào đầu giờ chiều theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.000,54 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng lùi 0,5%, đứng ở mức 4.010,10 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư KCM Trade nhận định, đà giảm hiện nay đang đặt ra thách thức lớn cho ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 4.000 USD/ounce của vàng.

Dù lực mua khi giá xuống từng giúp hạn chế đà sụt giảm trước đây, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu dòng tiền đầu tư giá trị có quay trở lại hỗ trợ thị trường hay không.

Theo KCM Trade, các chỉ số vĩ mô tích cực của Mỹ trong tuần qua đang tạo điều kiện để Fed duy trì lộ trình tăng lãi suất vào tháng 12. Khi kết hợp với việc giá dầu duy trì ở mức cao, vàng đang dần mất đi lợi thế từ góc độ phòng ngừa lạm phát.

Số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đã bứt tốc trong tháng 9 khi chi phí xăng dầu và hàng hóa gia tăng, củng cố dự báo về một đợt thắt chặt tiền tệ vào cuối năm. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện định giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 75%.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,6% xuống 51,53 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 1,9% xuống 1.459,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 22 phút ngày 30/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,40 – 141,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).