Tuần trước, giá vàng tiếp tục trải qua một tuần giảm mạnh khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng nghiêng về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt và đồng USD mạnh lên đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong khi đó, làn sóng bán tháo ngày càng sâu rộng trên thị trường chứng khoán, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, đã kích hoạt hoạt động bán thanh lý trên diện rộng, đẩy giá kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 15 chuyên gia có 4 chuyên gia (27%) dự báo giá vàng tăng, 9 chuyên gia (60%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 2 chuyên gia còn lại (13%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 207 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 74 người được hỏi (36%) kỳ vọng giá tăng, 95 người khác (46%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 38 nhà đầu tư còn lại (18%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy đi ngang hoặc cho rằng khả năng tăng và giảm tương đương nhau.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, tiếp tục dự báo giá vàng giảm. Theo ông, dù các yếu tố cơ bản có thể hỗ trợ giá vàng, nhà đầu tư không nên đi ngược xu hướng hiện tại.

“Xét về các yếu tố cơ bản, tôi cho rằng giá vàng đáng lẽ phải tăng. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thị trường số một của tôi, không nên đi ngược xu hướng. Vì vậy, tôi vẫn dự báo giá vàng tiếp tục giảm cho đến khi xuất hiện tín hiệu chứng minh điều ngược lại”, ông nhận định.

Ông Newsom cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ thị trường về dài hạn, nhưng chưa chắc đủ sức đảo ngược xu hướng trong ngắn hạn.

Cùng nghiêng về xu hướng giảm, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cảnh báo nếu ngưỡng 3.500 USD/oz đối với vàng giao ngay, tương ứng 3.573 USD/oz trên thị trường tương lai, không được giữ vững, giá vàng có thể nhanh chóng giảm thêm 300 USD.

Theo ông Lusk, đà giảm hiện nay xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng, gồm tỷ trọng đầu tư vào kim loại quý ở mức cao, các vị thế mua bị mắc kẹt, nguy cơ Fed tiếp tục nâng lãi suất và làn sóng bán tháo cổ phiếu khiến nhà đầu tư buộc phải thanh lý tài sản để giảm rủi ro.

Ông cho rằng nếu giá vàng tiếp tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, vùng 3.256–3.280 USD/oz có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Với diễn biến hiện tại, chuyên gia này nhận định nhà đầu tư nên chờ đến tháng 12, ngay trước cuộc họp của Fed, để cân nhắc thời điểm mua vào.

Ở chiều ngược lại, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng tăng trở lại do áp lực bán đã trở nên quá mức.

“Giá vàng đã bị bán tháo quá đà và nhiều khả năng sẽ phục hồi trong tuần này. Tuy nhiên, nếu thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính, giá vàng vẫn có thể giảm thêm do nhà đầu tư buộc phải bán kim loại quý để đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ cho các tài khoản đầu tư cổ phiếu sử dụng đòn bẩy”, ông nhận định.

Theo ông Checkan, những yếu tố bất lợi như lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed nâng lãi suất phần lớn đã được phản ánh vào giá.

Ở nhóm quan điểm trung lập, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng thị trường vàng cần hình thành vùng giá ổn định trước khi có thể phục hồi bền vững.

“Đây là một tháng khó khăn đối với vàng. Thị trường cần hình thành vùng giá ổn định và chấm dứt đà giảm. Cuối cùng, Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức và sau đó buộc phải nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Điều này có thể tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng giá vào cuối năm 2027”, ông nhận định.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích tại CPM Group cho rằng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất đang gây sức ép lên giá vàng. Mặc dù các rủi ro chính trị và kinh tế trung, dài hạn vẫn hỗ trợ vai trò đa dạng hóa danh mục của kim loại quý, nhóm phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau đợt giảm mạnh trong những tháng gần đây, thị trường cũng có khả năng bước vào giai đoạn tích lũy đi ngang trong vùng dự báo.

Tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ tập trung trong ba ngày trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Những thông tin đáng chú ý bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), cùng các số liệu quan trọng phản ánh tăng trưởng kinh tế, hoạt động công nghiệp và sức khỏe của người tiêu dùng.

Trong ngày thứ Hai, thị trường sẽ đón nhận chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất sơ bộ do S&P Global công bố. Tiếp đó, vào sáng thứ Ba, giới giao dịch sẽ theo dõi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 11.

Tuần giao dịch rút ngắn sẽ khép lại vào thứ Tư với hàng loạt dữ liệu được công bố đồng thời, gồm chỉ số lạm phát PCE, GDP sơ bộ quý II, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, trước khi thị trường Mỹ nghỉ giao dịch vào thứ Năm nhân dịp Lễ Tạ ơn.