Trước đó, giá vàng giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/11), xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, khi những tín hiệu mang quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng, qua đó đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 3,2%, xuống 3.726,19 USD/oz. Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm giảm xuống 3.719,55 USD/oz, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Trong khi đó, giá vàng tương lai tại Mỹ chốt phiên giảm 3,2%, xuống 3.741,90 USD/oz.

Áp lực bán gia tăng sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed được công bố, cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại về nguy cơ lạm phát kéo dài và khả năng phải tăng cường các biện pháp kiểm soát giá cả. Mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này, các quan chức vẫn coi việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% là ưu tiên hàng đầu.

Theo nội dung biên bản, phần lớn các thành viên tham dự dự báo lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn trước khi giảm dần về mục tiêu 2%, khi tác động từ thuế quan suy yếu, mức đóng góp của giá năng lượng vào lạm phát giảm và áp lực liên quan đến hoạt động đầu tư, mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) dịu bớt. Tuy nhiên, đại đa số các thành viên vẫn nhận thấy rủi ro lạm phát cao hơn dự báo, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng tăng và những hạn chế nguồn cung đối với các sản phẩm nhiên liệu tinh chế tiếp diễn.

Quan điểm này cũng được củng cố bởi những phát biểu gần đây của các quan chức Fed. Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần có biện pháp quyết liệt hơn để ứng phó với lạm phát, thông qua việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12 hoặc phát đi tín hiệu về tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn trong năm 2027. Trước đó, ngày 17/11, hai quan chức Fed là John Williams và Alberto Musalem cũng cho rằng có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Những tín hiệu này tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo định giá của thị trường, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12 đã tăng lên 7,3%, so với mức 5,3% trước khi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được công bố.

Cùng với triển vọng lãi suất, diễn biến của đồng USD cũng tạo thêm sức ép lên thị trường vàng. Trong phiên 18/11, đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng khi những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed cùng các dữ liệu kinh tế gần đây củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất vào tháng tới. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lãi suất và lợi suất trái phiếu ở mức cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư (CIO) tại Zaye Capital Markets, nhận định làn sóng bán tháo vàng phản ánh áp lực ngày càng lớn từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt.

Trong bối cảnh đó, triển vọng ngắn hạn của giá vàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Ông Tai Wong, nhà phân tích độc lập, cho rằng biên bản cuộc họp của Fed khó có thể tạo động lực hỗ trợ giá vàng khi phần lớn các quan chức đều nhận thấy cần tiếp tục tăng lãi suất, thậm chí một số người đề cập đến khả năng nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nếu diễn biến lạm phát không như kỳ vọng.

Theo ông Wong, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát chuyển biến theo hướng mong muốn, dù tình hình hiện tại chưa đến mức khẩn cấp. Nếu giá vàng không sớm đảo chiều, đà giảm mạnh trong phiên 18/11 cho thấy kim loại quý có thể kiểm tra vùng 3.350-3.450 USD/oz trong những tuần tới.

Ở góc nhìn về triển vọng chính sách tiền tệ, ông Jeffrey Roach, Kinh tế trưởng tại LPL Financial, nhận định biên bản cuộc họp của Fed không mang lại bất ngờ đáng kể. Tuy nhiên, ông dự báo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi đồng USD giữ được sức mạnh, qua đó gây thêm áp lực lên giá vàng.

“Fed dường như vẫn kiên định với việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi trọng tâm thảo luận đã chuyển từ câu hỏi liệu có nên tăng lãi suất hay không sang mức độ tăng mạnh đến đâu. Do dữ liệu lạm phát nhiều khả năng sẽ cải thiện trong tháng 11 và tháng 12, FOMC dự kiến sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và khó có khả năng nhận thấy sự cần thiết phải tăng với biên độ lớn hơn. Dù vậy, chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thắt chặt trong quý I năm tới”, ông Roach nhận định.