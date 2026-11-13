Giá vàng thế giới hồi phục sau khi mất mốc 3.900 USD/oz

Giá vàng giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (12/11), nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong hơn một năm, khi giá dầu tăng do hy vọng về hòa bình tại Trung Đông suy giảm, làm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng và lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 2,7%, xuống 3.880,93 USD/oz, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 2,9%, xuống 3.885,30 USD/oz.

Áp lực lên thị trường vàng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ không cần đạt được một thỏa thuận với Iran, làm suy giảm hy vọng về khả năng chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Diễn biến này đẩy giá dầu tăng, qua đó làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát và triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định giá năng lượng tăng cao tiếp tục là yếu tố khiến Fed có lý do duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo ông, môi trường lãi suất cao tạo sức ép bất lợi đối với vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

Cùng với tác động từ giá năng lượng, dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến được công bố ngày 10/11 và những phát biểu theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các quan chức Fed tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho rằng những yếu tố này, cùng với đà tăng của đồng USD lên mức cao nhất trong gần 19 tháng, đang khiến giá vàng chịu áp lực giảm.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 ở mức 87%, trong khi khả năng nâng lãi suất mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, cũng gia tăng. Triển vọng lãi suất cao tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Bên cạnh những yếu tố kinh tế vĩ mô, hoạt động giao dịch trên thị trường cũng góp phần khuếch đại đà giảm. Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết giá vàng giảm mạnh vào đầu phiên đã kích hoạt các lệnh dừng lỗ đối với những vị thế mua được thiết lập trong hai tuần trước đó, khi kim loại quý này phục hồi trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ chịu sức ép từ những lo ngại liên quan đến chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Sáu. Đây sẽ là một trong những thông tin tiếp theo được thị trường theo dõi để đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.