Giá vàng thế giới giữ đà tăng, thị trường chờ tín hiệu lãi suất

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần vào phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/11), khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu sau khi giá dầu giảm giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ để tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách lãi suất.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.100,27 USD/oz, sau khi chạm mức cao nhất trong phiên là 4.146,63 USD/oz, mức giá từng được ghi nhận gần nhất vào ngày 20/10.

Trước đó, giá vàng đã tăng gần 3,4% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/11), mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ ngày 19/8. Tính từ mức thấp nhất trong một năm là 3.869,85 USD/oz ghi nhận vào thứ Sáu tuần trước, giá vàng đã tăng hơn 250 USD trong tuần này.

Giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 1%, lên 4.113,50 USD/oz.

Đồng USD dao động gần mức thấp nhất kể từ ngày 30/9, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn được xem là mức tham chiếu của thị trường, giảm xuống gần mức thấp nhất trong hai tháng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Không phải kỳ vọng tăng lãi suất đã hoàn toàn biến mất vào thời điểm này. Tuy nhiên, khi giá năng lượng suy yếu, thị trường kỳ vọng những lo ngại về lạm phát sẽ phần nào dịu bớt, qua đó có thể làm giảm nhu cầu tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới”.

Giá dầu Brent tiếp tục duy trì dưới mức 100 USD/thùng sau khi lao dốc gần 9% trong phiên trước đó, nhờ kỳ vọng rằng những thắng lợi lớn của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tại Mỹ có thể làm giảm nguy cơ xung đột với Iran tiếp tục leo thang.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 66%. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Thị trường hiện chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu, để có thêm cơ sở đánh giá định hướng chính sách tiền tệ. Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định: “Số liệu việc làm gần đây biến động khá mạnh và giá vàng có thể chịu áp lực nếu báo cáo cho kết quả tích cực hơn dự kiến. Điều này nhiều khả năng sẽ củng cố kỳ vọng vốn đã ở mức cao về việc Fed tăng lãi suất trong tháng 12”.

Ở diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã đạt mục tiêu dự trữ vàng 700 tấn như công bố trước đó, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục mua thêm vàng trong thời gian tới.

Bên cạnh những biến động ngắn hạn, triển vọng giá vàng trong các năm tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của thị trường. Theo báo cáo mới nhất từ ​​Ngân hàng Thế giới, giá vàng dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục cho đến năm 2027, nhưng các nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào sự tăng trưởng bùng nổ và biến động mạnh mẽ như năm 2026.

Trong báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, các nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 4.600 USD/oz trong năm nay, tăng 33,6% so với năm 2025. Tuy nhiên, ngân hàng dự kiến ​​giá sẽ giảm 7,6% xuống mức trung bình 4.250 USD/oz vào năm 2027, tiếp theo là mức giảm 5,9% xuống còn 4.000 USD vào năm 2028.

Triển vọng lần này có phần ảm đạm hơn so với dự báo hồi tháng 4 của ngân hàng, vốn dự đoán giá vàng trung bình ở mức 4.700 USD/oz trong năm nay và 4.300 USD/oz vào năm 2027.

Mặc dù các nhà phân tích dự đoán kim loại quý này sẽ giảm đà tăng trưởng, nhưng dự báo của họ cho thấy giá sẽ vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử do sự bất ổn địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư tiếp tục hỗ trợ giá trị trong dài hạn.

Ngân hàng Thế giới dự báo chỉ số giá kim loại quý tổng quát sẽ tăng gần 40% trong năm nay trước khi giảm 8,3% vào năm 2027 và giảm thêm 6% vào năm 2028. Mặc dù có sự điều chỉnh dự kiến, giá cả được dự đoán vẫn sẽ cao hơn gấp ba lần mức trung bình từ năm 2015 đến năm 2019.

Theo Ngân hàng Thế giới, thị trường vàng gần đây chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản vẫn tương đối tích cực, đặc biệt là nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương, vốn chiếm khoảng một nửa tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong nửa đầu năm 2026.

Dù hai nguồn cầu này có thể giảm tốc trong những năm tới, Ngân hàng Thế giới nhận định chúng vẫn tạo nền tảng hỗ trợ cho giá vàng. Trong khi đó, nhu cầu vàng trang sức được dự báo tiếp tục yếu do mặt bằng giá cao, còn sản lượng khai thác chỉ tăng nhẹ.