Giá vàng thế giới giằng co trước áp lực lãi suất

Diễn biến trái chiều của giá vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn thận trọng trước triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Ông Bart Melek, Giám đốc toàn cầu phụ trách chiến lược hàng hóa tại TD Securities cho rằng, mặc dù giá dầu đã có xu hướng giảm, thị trường vẫn đang định giá mạnh khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Cùng với đó, đồng USD mạnh lên trong những ngày gần đây cũng tạo thêm sức ép đối với kim loại quý.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức 90%.

Kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp tục được củng cố sau khi Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee phát tín hiệu cần có thêm các đợt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát bắt nguồn từ nhu cầu mạnh và giá năng lượng gia tăng.

Những tín hiệu này xuất hiện sau khi Fed nâng lãi suất vào tuần trước và Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá năng lượng tăng cao đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên thế giới phải duy trì lập trường chính sách thắt chặt. Diễn biến này gây sức ép lên vàng, khiến kim loại quý giảm hơn 22% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 5.594,82 USD/oz vào tháng 1.

Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, sức hấp dẫn của kim loại quý có xu hướng suy giảm so với các tài sản sinh lợi suất trong môi trường lãi suất cao.

Tuy nhiên, áp lực từ giá năng lượng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Ba khi triển vọng nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh được cải thiện. Iran phát tín hiệu có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày, trong khi Saudi Arabia chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu từ cảng Yanbu.

Dù môi trường lãi suất cao đang tạo lực cản đối với vàng trong ngắn hạn, một số chuyên gia cho rằng thanh khoản đang ngày càng đóng vai trò lớn hơn đối với triển vọng của vàng.

Ông Jurrien Timmer, Giám đốc Kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Fidelity Investments cho rằng, giá trị hợp lý của vàng đã đạt khoảng 5.000 USD/oz, khi động lực chi phối kim loại quý đang chuyển từ lãi suất thực sang thanh khoản toàn cầu.

Dựa trên mô hình hồi quy giữa cung tiền M2 toàn cầu và giá vàng, ông Timmer nhận định sự phục hồi của thanh khoản đã hỗ trợ vàng tăng giá trong tuần trước. Theo ông, sự chuyển dịch này bắt đầu từ năm 2022, khi vàng dần tách khỏi cơ chế chủ yếu chịu tác động của lãi suất thực và trở nên nhạy cảm hơn với diễn biến thanh khoản.

Ông Timmer cũng cho rằng các động thái của Bộ Tài chính Mỹ nhằm mua lại thêm trái phiếu kỳ hạn dài và tăng phát hành tín phiếu đã gây sức ép lên đồng USD, đồng thời hỗ trợ vàng. Theo ông, thị trường đang ngày càng chú ý đến nguy cơ chính sách tài khóa chi phối chính sách tiền tệ và khả năng Fed phải tham gia sâu hơn vào các biện pháp nhằm giữ lợi suất ở mức thấp. Trong bối cảnh đó, ông Timmer nhận định sự kết hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng sẽ bất lợi đối với đồng USD, nhưng tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng.