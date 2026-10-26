Sáng nay (26/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lúc 9h00 đang neo ở mức 3.989,26 USD/ounce, giảm 4,41 USD/ounce tương đương giảm 0,11% so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 125,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng hơn 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, giá vàng trong nước biến động nhẹ.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 6. Việc giá vàng phá vỡ ngưỡng 4.065 USD/ounce đã kích hoạt thêm hoạt động bán ra theo xu hướng, trong bối cảnh lo ngại về thanh khoản gia tăng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định áp lực bán có thể đã lên mức quá cao, tạo điều kiện để kim loại quý phục hồi trong thời gian tới.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi cuộc họp chính sách của Fed và dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất và xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản giá tiếp tục giảm trong tuần tới. Trong 17 chuyên gia tham gia khảo sát, 7 người dự báo giá vàng đi xuống, 4 người kỳ vọng giá tăng và 6 người cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng - đi ngang so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng - đi ngang so với chốt phiên cuối tuần trước.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng - giảm 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng - đi ngang so với chốt phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng - giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.