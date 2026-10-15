Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/10

Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới phiên 14/10 giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/10, đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp, khi số liệu lạm phát cao hơn dự kiến làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này.

Giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 4.083,94 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 1,7% xuống 4.107,90 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,5%, khiến vàng, loại tài sản được định giá bằng đồng tiền này, trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ được công bố ngày 14/10, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,6% trong tháng 9/2026, sau khi tăng 0,4% vào tháng 8/2026.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này là khoảng 42%, tăng từ mức khoảng 22% trước khi có số liệu lạm phát và xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 tới là 93%.

Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát, bà Michelle Bowman, cho biết ngân hàng trung ương vẫn còn thời gian để quan sát diễn biến của thị trường tài chính và nền kinh tế sau đợt tăng lãi suất vào tháng 9/2026, trước khi quyết định có thực hiện thêm các biện pháp khác hay không.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 6,6% xuống 55,53 USD/ounce, giá bạch kim giảm 3,5% xuống 1.605,37 USD/ounce và giá palladium giảm 2,8% xuống 1.094,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, đầu giờ sáng 15/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,30 – 143,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).