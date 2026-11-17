Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của FXStreet, FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 3.859 USD/ounce, sau khi rớt xuống mức đáy hơn 1 năm tại vùng 3.850-3.855 USD/ounce.

Báo cáo từ Deutsche Bank nhấn mạnh, kim loại quý vừa ghi nhận mức sụt giảm theo tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 6 khi mất tới 4,58% giá trị.

Đà bán tháo bùng phát khi thị trường nợ và tiền tệ phản ứng với số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, khiến kỳ vọng FED tăng lãi suất hồi sinh mạnh mẽ. Công cụ CME FedWatch ghi nhận thị trường hiện định giá tới 95,7% xác suất FED nâng 25 điểm cơ bản và 4,3% khả năng nâng 50 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 8 và 9-12 tới.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm Chuyên gia chiến lược kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định lạm phát neo cao đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD vọt đỉnh, cộng hưởng tạo áp lực đè giá vàng.

Bên cạnh đó, chỉ số NASDAQ giảm 2% do những bất ổn trong lĩnh vực AI sau bê bối của Nvidia và quy định cấp phép xuất khẩu chip mới từ Bộ Thương mại Mỹ đã buộc nhiều nhà đầu tư tổ chức phải xả vàng để huy động thanh khoản bù lỗ chứng khoán.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia Vladimir Zernov từ FXEmpire cho biết vàng đã đánh mất dải hỗ trợ 3.890-3.910 USD và đang nỗ lực trụ lại quanh mốc 3.850 USD. Nếu đứt gãy chốt chặn này cùng dải Bollinger dưới ở 3.830 USD, giá vàng có nguy cơ thoái lui sâu về dải hỗ trợ 3.780-3.800 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, đường SMA 20 ngày quanh 4.010 USD và đường MA 100 ngày tại 4.195 USD đóng vai trò là các ngưỡng cản then chốt.

Thị trường kim loại quý liên thông cũng chứng kiến đợt xả hàng quy mô lớn. Giá bạc giao ngay lao dốc 4,18% về mốc 46,97 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc vọt lên vùng 82 USD; bạc đang kiểm thử vùng hỗ trợ 47-47,5 USD (hướng tới 44-44,5 USD nếu bị xuyên thủng) với ngưỡng cản gần tại 48 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay giảm 3,61% xuống mốc 1.434 USD/ounce, chịu áp lực từ đà sụt giảm 2,6% của palladium, đối mặt với dải hỗ trợ 1.440 USD và xa hơn là 1.360-1.380 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ công bố hôm nay sẽ là nhân tố vĩ mô tiếp theo kiểm chứng liệu ngưỡng đáy 3.850 USD có đủ sức nâng đỡ thị trường hay đẩy giá vàng vào đợt chiết khấu kỹ thuật sâu hơn.